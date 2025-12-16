Νέες φωτογραφίες και βίντεο έδωσαν στη δημοσιότητα οι Αρχές του Ρόουντ Άιλαντ στις ΗΠΑ από τον δράστη της ένοπλης επίθεσης που σημειώθηκε το Σάββατο στο πανεπιστήμιο Μπράουν, όπου δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και εννέα τραυματίστηκαν.

Στα πλάνα φαίνεται ένας άνδρας ντυμένος στα μαύρα, με μάσκα και σκούφο, να περπατά στους δρόμους του Πρόβιντενς, της πρωτεύουσας της πολιτείας, όπου βρίσκεται το διάσημο πανεπιστήμιο της Ivy League.

«Ζητάμε τη βοήθεια των πολιτών για να ταυτοποιήσουμε το πρόσωπο αυτό», δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας Όσκαρ Πέρεζ στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου αργά το απόγευμα χθες.

«Είναι κρίσιμο να ανασυνθέσουμε τις κινήσεις αυτού του άνδρα, τόσο πριν όσο και μετά. Ελπίζω ότι τελικά θα εντοπίσουμε ένα μοτίβο», πρόσθεσε ο κυβερνήτης της πολιτείας Ντάνιελ ΜακΚι.

🚨1/4 We are requesting the public's assistance in identifying a person of interest in Saturday's incident at Brown University. Please share these video clips and direct all tips to 401-272-3121 or https://t.co/8a1yEMYJya pic.twitter.com/D63mcbnq8J — Providence Police (@ProvidenceRIPD) December 15, 2025

Στο μεταξύ αυξημένη είναι η παρουσία των δυνάμεων επιβολής της τάξης στην πόλη.

«Πολλές ομάδες κάνουν διαφορετικά πράγματα: εξετάζουν ηλεκτρονικά στοιχεία, εντοπίζουν υλικά στοιχεία -δηλαδή εγκληματολογικά στοιχεία από τον τόπο του εγκλήματος- και ερευνούν στους δρόμους», εξήγησε ο πράκτορας του FBI Τεντ Ντοκς, διευκρινίζοντας ότι ο δράστης θεωρείται από τις Αρχές ένοπλος και επικίνδυνος.

Στο μεταξύ η ομοσπονδιακή αστυνομία ανακοίνωσε ότι προσφέρει αμοιβή 50.000 δολαρίων.

Δεν υπάρχει «άμεση απειλή»

Από την επίθεση του Σαββάτου σκοτώθηκαν δύο φοιτητές: η Έλα Κουκ, αντιπρόεδρος της ένωσης Ρεπουμπλικάνων του Μπράουν και ο Μουκχαμάντ Αζίζ Ουμουρζοκόφ, με καταγωγή από το Ουζμπεκιστάν που ήθελε να γίνει νευροχειρουργός.

Από τους εννέα τραυματίες ο ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, επτά σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση, ενώ ο ένατος έχει πάρει εξιτήριο.

Οι περισσότερες εξετάσεις που ήταν προγραμματισμένες ως το τέλος του εξαμήνου έχουν αναβληθεί, ανακοίνωσε το Brown, το οποίο όμως παραμένει ανοιχτό.

«Δεν πιστεύουμε πια ότι υπάρχει άμεση απειλή», διευκρίνισε το πανεπιστήμιο.

«Δεν υπάρχει καμία νέα, αξιόπιστη και συγκεκριμένη απειλή για την κοινότητα», δήλωσε ο δήμαρχος του Πρόβιντενς Μπρετ Σμάιλι στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ωστόσο «προσπαθούμε να καθησυχάσουμε τους πολίτες μας με ενισχυμένη και ορατή παρουσία της αστυνομίας».

Αναζωπυρώνεται η συζήτηση για την οπλοκατοχή

Το νέο μακελειό τροφοδότησε εκ νέου τη συζήτηση για την οπλοκατοχή, ένα δικαίωμα που προστατεύεται από τη Δεύτερη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις Μέρφι κατήγγειλε την Κυριακή τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ ότι επιδίδεται σε μια «σκόπιμη εκστρατεία» με στόχο «να κάνει τη βία πιο πιθανή σε αυτή τη χώρα και πιστεύω ότι δυστυχώς θα αρχίσετε να βλέπετε τα αποτελέσματά της στους δρόμους της Αμερικής».

Με τα όπλα που κυκλοφορούν στη χώρα να είναι περισσότερα από τους κατοίκους, οι ΗΠΑ καταγράφουν τον υψηλότερο δείκτη ανθρωποκτονιών σε ένοπλες επιθέσεις από οποιαδήποτε άλλο οικονομικά ανεπτυγμένο κράτος.