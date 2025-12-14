Η αστυνομία της πόλης Πρόβιντενς ανακοίνωσε νωρίς σήμερα ότι έχει προσαχθεί ένα άτομο ενδιαφέροντος σε σχέση με τους πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, όπως μετέδωσε το NBC 10 WJAR.

Η αστυνομία δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε ένα αίτημα σχολιασμού του πρακτορείου ειδήσεων Reuters

Το Πανεπιστήμιο Μπράουν ανακοίνωσε νωρίς σήμερα το πρωί, την άρση εφαρμογής της εντολής περιορισμού στους χώρους του πανεπιστημίου, παρά το γεγονός ότι αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή, η οποία εξακολουθεί να θεωρείται μία ενεργή σκηνή εγκλήματος.

Περισσότεροι από 400 αστυνομικοί αναπτύχθηκαν το Σάββατο, καθώς οι αρχές ερευνούσαν για τον ύποπτο των πυροβολισμών στο Ροντ Άιλαντ, με συνέπεια το θάνατο δύο φοιτητών και τον τραυματισμό εννέα άλλων στη σχολή Άιβι Λιγκ.