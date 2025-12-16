Μετωπική σύγκρουση με την κυβέρνηση επέλεξε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, πριν από λίγη ώρα κατά τη συζήτηση στη Βουλή για τον κρατικό προϋπολογισμό, εστιάζοντας στην κατάσταση που βιώνει ο αγροτικός κόσμος και αμφισβητώντας ευθέως το κυβερνητικό αφήγημα περί οικονομικής επιτυχίας. Από το βήμα της Ολομέλειας, ο πολιτικός αρχηγός παρουσίασε μια εικόνα κοινωνικής ασφυξίας, υποστηρίζοντας ότι οι κινητοποιήσεις των αγροτών δεν αποτελούν συγκυριακό φαινόμενο.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «Τα μπλόκα της αγανάκτησης και της απόγνωσης είναι η απάντηση στο ψευδεπίγραφο success story του κ. Μητσοτάκη», συνδέοντας άμεσα τις κινητοποιήσεις με την αδυναμία της κυβερνητικής πολιτικής να στηρίξει έναν από τους πιο κρίσιμους παραγωγικούς τομείς της χώρας. Κατά τον ίδιο, η επιμονή στην εικόνα ισχυρής ανάπτυξης αποδομείται στην πράξη καθώς, όπως σημείωσε, αν ο αγροτικός κόσμος οδηγηθεί σε οικονομικό αδιέξοδο, τότε καταρρέει συνολικά η αφήγηση της ευημερίας.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι ο προϋπολογισμός συζητείται τη στιγμή που χιλιάδες αγρότες παραμένουν στα μπλόκα, περιγράφοντας μια συνθήκη κοινωνικής έντασης και ανασφάλειας. Όπως είπε, «ψηφίζουμε έναν προϋπολογισμό με τους αγρότες να ξενυχτάνε στα μπλόκα», επισημαίνοντας ότι τα προβλήματα δεν περιορίζονται μόνο στις οικονομικές ενισχύσεις. Αναφέρθηκε παράλληλα εκτενώς στις καταγγελίες για απάτες και παρατυπίες στις επιδοτήσεις, κάνοντας λόγο για αίσθημα αδικίας και λεηλασίας που, όπως υποστήριξε, βιώνουν οι άνθρωποι της υπαίθρου.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, η μεγαλύτερη ανησυχία των αγροτών αφορά το αύριο και την απουσία ενός συνεκτικού σχεδίου για τον πρωτογενή τομέα. Όπως τόνισε, «γιατί βλέπουν ότι δεν υπάρχει καμία στρατηγική», αποδίδοντας στην κυβέρνηση την ευθύνη για την έλλειψη μακροπρόθεσμου σχεδιασμού που θα εξασφάλιζε βιωσιμότητα και προοπτική. Παράλληλα, κατηγόρησε το κυβερνητικό επιτελείο ότι αντί να αντιμετωπίσει τα αιτήματα, επιλέγει την καταστολή και την καλλιέργεια κοινωνικού αυτοματισμού, επιχειρώντας να στρέψει κοινωνικές ομάδες τη μία απέναντι στην άλλη.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Αλέξης Χαρίτσης διεύρυνε την κριτική του πέρα από την οικονομία, αγγίζοντας το ζήτημα της θεσμικής λειτουργίας της χώρας. Μίλησε για ένα ευρύτερο «πλιάτσικο των θεσμών», περιγράφοντας μια πρωτοφανή, κατά την άποψή του, υποβάθμιση της θεσμικής αξιοπιστίας. Υποστήριξε ότι η συσσώρευση σκανδάλων, η προσπάθεια συγκάλυψής τους και ο τρόπος λειτουργίας κοινοβουλευτικών εξεταστικών επιτροπών έχουν οδηγήσει σε βαθιά κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, οι εξεταστικές επιτροπές δεν λειτουργούν ως εργαλεία διαφάνειας και λογοδοσίας, αλλά μετατρέπονται σε μηχανισμούς πολιτικής προστασίας, δημιουργώντας, όπως είπε, την αίσθηση ότι η ευθύνη διαχέεται και τελικά εξαφανίζεται. Αυτή η εικόνα, κατά τον ίδιο, επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το κοινωνικό κλίμα και ενισχύει την αποξένωση των πολιτών από τους θεσμούς.