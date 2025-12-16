Το Πεντάγωνο σχεδιάζει βαθιά αναδιάρθρωση του επιτελείου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, στο πλαίσιο της οποίας προβλέπεται μείωση του αριθμού των στρατηγών και της σημασίας των διοικήσεων στην Ευρώπη και την Αφρική, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post.

«Αν υιοθετηθεί, το σχέδιο θα προχωρήσει στις σημαντικότερες εδώ και δεκαετίες μεταβολές στην κορυφή του στρατού, εν μέρει έπειτα από την υπόσχεση του (υπουργού Άμυνας Πιτ) Χέγκσεθ να απομακρυνθεί από το status quo και να μειώσει τον αριθμό των στρατηγών στις ένοπλες δυνάμεις», δηλώνουν στην Washington Post τέσσερα άτομα με γνώση του θέματος.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου, στρατηγός Νταν Κέιν, θα παρουσιάσει τις λεπτομέρειες του σχεδίου Χέγκσεθ «τις επόμενες ημέρες», σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Στις αρχές του Δεκεμβρίου, η κυβέρνηση Τραμπ δημοσίευσε έκθεση που παρουσιάζει τη «στρατηγική εθνικής ασφαλείας», στο πλαίσιο της οποίας διατυπώνεται η πρόθεση «να τεθεί τέλος στην εποχή κατά την οποία οι ΗΠΑ στήριζαν, σαν τον Άτλαντα, την παγκόσμια τάξη».

Η έκθεση προβλέπει «την πολιτισμική εξάλειψη» της Ευρώπης και καθαρίζει με την αμερικανική στρατηγική για την Αφρική και τη Μέση Ανατολή με λίγες παραγράφους. Στόχος, ο αναπροσανατολισμός της αμερικανικής πολιτικής ασφαλείας ανάλογα με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά κυρίως ανάλογα με τα επαναπροσδιορισμένα συμφέροντα της Ουάσινγκτον.

Το υπουργείο Άμυνας δεν απάντησε στις ερωτήσεις του AFP για το θέμα.

Όμως, σύμφωνα με τη Washington Post, το περιβάλλον του Πιτ Χέγκσεθ, με ανακοίνωση προς την εφημερίδα, αρνείται να σχολιάσει «συζητήσεις που υποτίθεται θα ήταν εσωτερικού χαρακτήρα» και προσθέτει ότι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε διχογνωμία ανάμεσα σε αξιωματούχους είναι «τελείως ψευδής».

Σύμφωνα με το κείμενο, «όλοι στους κόλπους του υπουργείου εργάζονται για τον ίδιο στόχο».

Η Washington Post εξηγεί ότι τα μέτρα αυτά θα μειώσουν τον αριθμό των διοικήσεων από 11 σε 8 «μειώνοντας παράλληλα τον αριθμό των στρατηγών και των ναυάρχων που αναφέρονται απευθείας στον Χέγκσεθ».

Τον Σεπτέμβριο, σε μία πολύ ασυνήθη πρωτοβουλία, ο Χέγκσεθ και ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσαν τα μέλη της ηγεσίας των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στη στρατιωτική βάση του Κουάντικο στη Βιρτζίνια. Ο αρχηγός του Πενταγώνου απαίτησε εκεί από το στράτευμα να γυρίσει την πλάτη σε «δεκαετίες παρακμής».

Τον Μάιο, είχε δώσει εντολή για σημαντικές περικοπές του αριθμού των πλέον υψηλόβαθμων αξιωματικών με μία μείωση κατά τουλάχιστον 20% του αριθμού των εν ενεργεία στρατηγών και ναυάρχων.

Πολλοί υψηλόβαθμοι αξιωματικοί των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων ωθήθηκαν προς την έξοδο από την έναρξη της δεύτερης θητείας Τραμπ τον Ιανουάριο.