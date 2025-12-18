Με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα τοποθετήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απέναντι στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, αποδίδοντάς της πρακτικές και συμπεριφορές που, όπως υποστηρίζει, υπονομεύουν τον δημοκρατικό διάλογο και εργαλειοποιούν θεσμούς και πρόσωπα για πολιτική επιβίωση.

Στις δηλώσεις του, έκανε λόγο για φαινόμενα μισογυνισμού, αντιδημοκρατικής στάσης και πολιτικής εκμετάλλευσης ευαίσθητων θεμάτων, καλώντας τα κόμματα να τοποθετηθούν εγκαίρως απέναντι σε τέτοιες πρακτικές, πριν, όπως είπε, «να είναι αργά».

«Κάπου διάβασα ότι αποτελεί την άλλη όψη του φασισμού. Δεν είναι η άλλη όψη είναι η προσωποποίηση του φασισμού και του μισογυνισμού. Προσβάλλει συζύγους πολιτικών μόνο γιατί είναι σύζυγοι. Μιλάει για βιαστές και παιδοβιαστές για ένα κόμμα. Και το λέει η συνήγορος βιαστών με τη συμπεριφορά που είχε στα θύματα όμως και μιλάει για δικαιώματα γυναικών εκείνη που έβγαλε γυναίκες από τις λίστες του κόμματός της γυναίκες, για να βάλει συγγενείς και φίλους. Βιντεοσκοπεί. Φέρεται αντιδημοκρατικά. Δε σέβεται τους χρόνους. Θέλετε να ρωτήσετε τους υπαλλήλους της Βουλής για τη συμπεριφορά της; Το κάνει για να επιβιώσει πολιτικά. Κάνει καριέρα πάνω στις πλάτες νεκρών και δεν έχει ηθικούς φραγμούς. Πώς σκέφτονται εκείνοι που συνέπραξαν μαζί της; Υπέγραψαν μαζί της πρόταση δυσπιστίας. Όταν θα γίνουν και εκείνοι θύματα θα είναι αργά. Πρέπει όλα τα κόμματα να αντιδράσουν πριν να είναι αργά», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στους πολιτικούς συντάκτες.