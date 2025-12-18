Το Kaizen Foundation ανακοινώνει την έναρξη ενός νέου προγράμματος προπτυχιακών υποτροφιών για νέους και νέες από ακριτικά ελληνικά νησιά, σε συνεργασία με τον εθελοντικό οργανισμό «Σύμπλευση». Στο πρώτο αυτό κύμα του προγράμματος, τέσσερις πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες από το Καστελλόριζο, την Κάσο, τους Λειψούς και τη Νίσυρο πραγματοποιούν τις σπουδές τους σε δημόσια πανεπιστήμια της χώρας με την υποστήριξη του Ιδρύματος.

Μέσα από το πρόγραμμα, το Kaizen Foundation επιδιώκει να δώσει συνέχεια στην προσπάθεια των παιδιών αυτών, προσφέροντάς τους σταθερή υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών τους. Στόχος του προγράμματος είναι να αρθούν, όσο γίνεται, τα οικονομικά και κοινωνικά εμπόδια που συχνά αντιμετωπίζουν μαθητές και μαθήτριες απομακρυσμένων νησιών, ώστε το κόστος των σπουδών να μη λειτουργεί αποτρεπτικά για την ολοκλήρωσή τους και να μην επιβαρύνει υπέρμετρα τους ίδιους και τις οικογένειές τους.

Οι φετινοί υπότροφοι προέρχονται από μικρά νησιά με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων και ήδη φοιτούν στο πρώτο έτος σπουδών τους σε δημόσια πανεπιστήμια, σε τομείς όπως οι θετικές επιστήμες. Η επιλογή των υποτρόφων έγινε μέσα από ανοικτή πρόσκληση συμμετοχής και διαδικασία αξιολόγησης, που βασίστηκε σε συνδυασμό ακαδημαϊκών, οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, με απαραίτητη προϋπόθεση τη μόνιμη κατοικία σε ακριτικά νησιά και την εισαγωγή σε δημόσιο πανεπιστήμιο.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία είχε η «Σύμπλευση», ένας εθελοντικός οργανισμός με βαθιά γνώση της πραγματικότητας στα ακριτικά νησιά και σταθερή παρουσία δίπλα στις τοπικές κοινωνίες. Η συνεργασία του Kaizen Foundation με τη «Σύμπλευση» είναι μακροχρόνια και έχει χτιστεί πάνω στην αμοιβαία εμπιστοσύνη: οι άνθρωποι της οργάνωσης γνωρίζουν από πρώτο χέρι τις ανάγκες των νησιών, ενώ το Ίδρυμα γνωρίζει ότι η στήριξή του φτάνει εκεί όπου πραγματικά χρειάζεται.

Ο Πρόεδρος του Kaizen Foundation, Πάνος Κωνσταντόπουλος, δήλωσε: «Για ένα παιδί που μεγαλώνει σε ένα μικρό, ακριτικό νησί, το να μπει στο πανεπιστήμιο είναι ένα τεράστιο βήμα. Δεν θέλουμε ο ταχυδρομικός κώδικας ή η απόσταση από την ηπειρωτική Ελλάδα να καθορίζουν τα όνειρά του. Με τις υποτροφίες αυτές προσπαθούμε να σταθούμε δίπλα σε νέους και νέες που έχουν δουλέψει σκληρά και έχουν αποδείξει τις δυνατότητές τους, αλλά αντιμετωπίζουν αντικειμενικές δυσκολίες. Η μακροχρόνια συνεργασία μας με τη “Σύμπλευση” είναι καθοριστική: γνωριζόμαστε καλά, μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες και την ίδια πεποίθηση ότι οι κάτοικοι των ακριτικών νησιών αξίζουν ίσες ευκαιρίες. Μαζί μπορούμε να ανοίξουμε τον δρόμο προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση για όσα περισσότερα παιδιά γίνεται».

Το πρόγραμμα υποτροφιών του Kaizen Foundation σε συνεργασία με τη «Σύμπλευση» έχει σχεδιαστεί με μακροπρόθεσμη προοπτική, ώστε κάθε χρόνο νέοι δικαιούχοι από ακριτικά νησιά να μπορούν να διεκδικούν στήριξη για τις σπουδές τους. Στο μέλλον, οι υπότροφοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν και σε δράσεις του Ιδρύματος, ενισχύοντας τον δεσμό τους με τις τοπικές κοινωνίες και λειτουργώντας ως θετικά πρότυπα για τους επόμενους μαθητές και μαθήτριες.