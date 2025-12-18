Για την υπόθεση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Παππά, μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, καλώντας ευθέως τον Αλέξη Τσίπρα να δώσει απαντήσεις για τον άνθρωπο που, όπως είπε, «τον έβαλε στην πολιτική». Με αφορμή πρόσφατες συμπεριφορές και δηλώσεις, ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για «τραμπούκικες μεθόδους», μίλησε για «αμετανόητο ευρωβουλευτή» και κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ για υποκρισία και ανοχή σε επιθέσεις κατά δημοσιογράφων, απορρίπτοντας κάθε απόπειρα συμψηφισμού.

«Νομίζω ότι το να πούμε ότι καταδικάζουμε μια τέτοια ενέργεια δεν αρκεί για να πεις πόσο αποκρουστικό είναι ένας εκπρόσωπος της χώρας μας χρησιμοποιεί τραμπούκικες μεθόδους. Ο συγκεκριμένος ευρωβουλευτής είχε δώσει δείγματα. Πρέπει να δώσει απαντήσεις και ο άνθρωπος που τον έβαλε στην πολιτική και τον πρότεινε για δήμαρχο και ευρωβουλευτή. Ο κ. Παππάς δεν πέρασε από ΑΣΕΠ ήταν προσωπική επιλογή του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα».

Για την ανάρτηση του Νίκου Ζαχαριάδη: «Έχει δίκιο ο κ. Ζαχαριάδης. Δεν είμαστε ίδιοι. Υπάρχουν πάνω από 10 περιστατικά με ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ να επιτίθενται σε δημοσιογράφους. Να θυμηθούμε και την επίθεση από συνδικαλιστές συγκεκριμένου χώρου από τον κ. Ρηγόπουλο σε δημοσιογράφους στην Πάτρα. Σίγουρα αυτοί οι οποίοι παριστάνουν τους ιεροκήρυκες της δημοκρατικής ευαισθησίας είναι υποκριτές και ανήκουν σε συγκεκριμένο χώρο.Ο κ. Αυγενάκης έλαβε μια δεύτερη ευκαιρία αφού υπέστη τις κυρώσεις και ζήτησε συγγνώμη. Εδώ μιλάμε για έναν αμετανόητο ευρωβουλευτή που έχει βρίσει όποιον μιλάει ελληνικά και παρέμενε στο κόμμα του όπως και ο κ. Πολάκης και αυτό έχει γίνει και επί ημερών του κ. Τσίπρα. Ας μην κάνουν αυτούς του συμψηφισμούς γιατί ο κατάλογος της υποκρισίας είναι ατελείωτος».

Για τις εξελίξεις στις αγροτικές κινητοποιήσεις ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως: «Η κυβέρνηση προχώρησε σε μια σειρά από ανακοινώσεις. Η μπάλα είναι στους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα που πρέπει να σταθμίσουν ότι έρχονται Χριστούγεννα. Οι μετακινήσεις πρέπει να γίνουν με ασφάλεια και ο κόσμος να δουλέψει. Η κυβέρνηση περνά από τα λόγια στις πράξεις για ακόμα μια φορά. Περιμένουμε από εκείνους μια σοβαρή συζήτηση και η κατάσταση να οδηγήσει σε λύση επί του πλαισίου που έχουμε θέσει», ενώ για τον ΕΛΓΑ είπε πως «έγινε λάθος και διορθώθηκε. Η εμπιστοσύνη χτίζεται μέσα από πράξεις. Τα λάθη δεν προκύπτουν από τις υπηρεσίες αλλά από στοιχεία που λείπουν. Η υπηρεσία παραδέχθηκε το λάθος. Ας μην κάνουμε την τρίχα τριχιά. Έχουν δίκιο που φώναζαν οι αγρότες αλλά η κυβέρνηση φυσικά και μπορεί να κάνει πληρωμές. Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο αλλά ας μην μηδενίζουμε».