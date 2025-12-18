Περισσότεροι από 1.000 άμαχοι σκοτώθηκαν τον Απρίλιο στο Σουδάν σε επίθεση των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) εναντίον του καταυλισμού προσφύγων Ζαμζάμ στο Βόρειο Νταρφούρ, ανακοίνωσε σήμερα η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Στην έκθεσή της, η Ύπατη Αρμοστεία έκανε λόγο για «σφαγές, βιασμούς και άλλες μορφές σεξουαλικής βίας, πράξεις βασανιστηρίων και απαγωγές» που διέπραξαν οι ΔΤΥ κατά την επίθεσή τους στις 13 Απριλίου εναντίον του Ζαμζάμ, στη διάρκεια της οποίας «σκοτώθηκαν τουλάχιστον 1.013 άμαχοι».

«Αυτοί οι σκόπιμοι φόνοι αμάχων ή ανθρώπων εκτός μάχης ενδέχεται να ισοδυναμούν με έγκλημα πολέμου», κατήγγειλε ο Ύπατος Αρμοστής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, σε ανακοίνωσή του που συνοδεύει την έκθεση των 18 σελίδων.

Μεταξύ των θυμάτων «319 εκτελέστηκαν με συνοπτικές διαδικασίες είτε στον καταυλισμό είτε την ώρα που προσπαθούσαν να ξεφύγουν. Κάποιοι σκοτώθηκαν στα σπίτια τους στη διάρκεια ερευνών που διεξήγαγαν οι ΔΤΥ, άλλοι στην κεντρική αγορά, σε σχολεία, σε υγειονομικές δομές και σε τεμένη», πρόσθεσε η Ύπατη Αρμοστεία, υπενθυμίζοντας ότι περίπου 400.000 άμαχοι διέφυγαν από τον καταυλισμό μετά την επίθεση των ΔΤΥ.

Την εποχή του συμβάντος, οι ΔΤΥ αρνήθηκαν ότι στοχοθέτησαν αμάχους στον Ζαμζάμ.

Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία, τουλάχιστον 104 άνθρωποι – ανάμεσά τους 75 γυναίκες, 26 κορίτσια και 3 αγόρια – “υπέστησαν φρικτή σεξουαλική βία, συμπεριλαμβανομένων βιασμών και ομαδικών βιασμών, καθώς και σεξουαλική δουλεία, τόσο κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο στρατόπεδο όσο και στις οδούς διαφυγής”, μεταξύ 11 Απριλίου και 20 Μαΐου.

Η έκθεση επισημαίνει ότι η βία προφανώς ασκήθηκε για να σπείρει τον τρόμο στην κοινότητα και αναφέρει ότι τους μήνες που προηγήθηκαν της επίθεσης, οι ΔΤΥ «είχαν μπλοκάρει την παράδοση τροφίμων, νερού, καυσίμων και άλλων απαραίτητων προμηθειών για την επιβίωση του πληθυσμού του καταυλισμού».

Η Ύπατη Αρμοστεία χαρακτήρισε αυτές τις πράξεις «σοβαρές και συστηματικές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και κατάφωρες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Η έκθεση αυτή τονίζει «για άλλη μια φορά την επείγουσα ανάγκη να δράσουμε γρήγορα για να τερματιστεί αυτός ο κύκλος φρικαλεοτήτων και βίας και να διασφαλιστεί ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν και ότι τα θύματα θα λάβουν αποζημίωση», τόνισε ο Τουρκ.

Ο Ζαμζάμ είναι ένας από τους τρεις μεγάλους καταυλισμούς που βρίσκονται στα περίχωρα της Ελ Φασέρ, της πρωτεύουσας του Βόρειου Νταρφούρ που καταλήφθηκε στα τέλη Οκτωβρίου από τους παραστρατιωτικούς. Εκεί διέμεναν πριν από αυτή την επίθεση των ΔΤΥ ως και ένα εκατομμύριο εκτοπισμένοι Σουδανοί.

Οι περισσότεροι από τους άμαχους που εγκατέλειψαν την Ελ Φασέρ έχουν βρει καταφύγιο στην πόλη Ταουίλα, 70 χλμ. μακριά, όπου βρίσκονται πλέον στοιβαγμένοι περισσότεροι από 650.000 εκτοπισμένοι.

Στις αρχές Δεκεμβρίου, η Διεθνής Αμνηστία κατηγόρησε επίσης τους Σουδανούς παραστρατιωτικούς ότι διέπραξαν εγκλήματα πολέμου στον Ζαμζάμ.

Ο πόλεμος στο Σουδάν έχει προκαλέσει τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων, τον εκτοπισμό εκατομμυρίων και «τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση παγκοσμίως», σύμφωνα με τον ΟΗΕ.