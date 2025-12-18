Η Ελλάδα μπαίνει στον διεθνή χάρτη της lululemon, ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα premium brands αθλητικού και lifestyle ρουχισμού παγκοσμίως. Το καναδικό brand, με ισχυρό αποτύπωμα σε περισσότερες από 30 αγορές, επιλέγει τη χώρα μας στο πλαίσιο μιας ευρείας επέκτασης στην Ευρώπη, φέρνοντας στην ελληνική αγορά τη φιλοσοφία του athleisure, την καινοτομία υφασμάτων και το community-first μοντέλο που το έχουν καθιερώσει διεθνώς. Η κίνηση αυτή εντάσσει την Ελλάδα σε ένα πλάνο ανάπτυξης έξι νέων αγορών μέσα σε ένα έτος και αναβαθμίζει τον χάρτη των premium επιλογών για τον σύγχρονο, δραστήριο καταναλωτή.

Ο ρόλος του franchising

Στο επίκεντρο της στρατηγικής επέκτασης εκτός από την Ελλάδα, βρίσκεται η Αυστρία, η Πολωνία, η Ουγγαρία και η Ρουμανία, αγορές στις οποίες η lululemon θα δραστηριοποιηθεί μέσω συνεργασίας με την Arion Retail Group. Παράλληλα, το brand επεκτείνεται και στην Ινδία, στο πλαίσιο της ήδη ανακοινωμένης συνεργασίας με την Tata CLiQ.

Το franchising επιτρέπει στο brand να αξιοποιήσει τοπική τεχνογνωσία, διατηρώντας παράλληλα τον έλεγχο της εμπειρίας και της ταυτότητάς του.

Προϊόντα, κανάλια και ψηφιακή παρουσία

Η lululemon φέρνει στην ελληνική αγορά μια πλήρη γκάμα αθλητικών και lifestyle ρούχων και αξεσουάρ, σχεδιασμένων για δραστηριότητες όπως yoga, τρέξιμο, προπόνηση, τένις και γκολφ. Πρόκειται για προϊόντα υψηλής απόδοσης, με έμφαση στην καινοτομία υφασμάτων και τον λειτουργικό σχεδιασμό, στοιχεία που έχουν χτίσει τη διεθνή φήμη του brand.

Παράλληλα με τα φυσικά καταστήματα που θα ανοίξουν σταδιακά, οι καταναλωτές στην Ελλάδα θα έχουν πρόσβαση σε ολόκληρη τη συλλογή της lululemon μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος lululemon.eu, ενισχύοντας την omnichannel στρατηγική της εταιρείας και εξασφαλίζοντας άμεση επαφή με το brand από την πρώτη ημέρα παρουσίας του στη χώρα.

Δημιουργία κοινότητας και εμπειρία brand

Κεντρικό ρόλο στη στρατηγική της lululemon διαδραματίζει το community-first μοντέλο της. Το brand επενδύει συστηματικά στη δημιουργία τοπικών κοινοτήτων μέσα από ambassadors, συνεργασίες και εκδηλώσεις που προάγουν την κίνηση, την ευεξία και τη σύνδεση των ανθρώπων μεταξύ τους. Η προσέγγιση αυτή, που συνδυάζει σωματική, ψυχική και κοινωνική ευεξία, θα αποτελέσει βασικό στοιχείο και κατά την είσοδο της lululemon στην ελληνική αγορά.

Όπως δήλωσε η Sarah Clark, Senior Vice President EMEA της εταιρείας: «Καθώς συνεχίζουμε να διαπιστώνουμε ισχυρή ζήτηση για το brand lululemon σε παγκόσμιο επίπεδο, είμαστε ενθουσιασμένοι που επεκτείνουμε την παρουσία μας σε Ευρώπη και Ασία-Ειρηνικό με την είσοδό μας σε έξι νέες αγορές το 2026». Και πρόσθεσε: «Κάθε μία από αυτές τις αγορές προσφέρει συναρπαστικές προοπτικές για το brand μας και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τους franchise partners μας, προκειμένου να παρουσιάσουμε τα καινοτόμα προϊόντα μας και τις ξεχωριστές εμπειρίες επισκεπτών σε ακόμη περισσότερους καταναλωτές».

Στρατηγική διεθνούς ανάπτυξης και επόμενα βήματα

Η lululemon διαθέτει σήμερα παρουσία σε περισσότερες από 30 αγορές παγκοσμίως, με ισχυρό αποτύπωμα στη Βόρεια Αμερική, την περιοχή EMEA, την Ασία-Ειρηνικό και την Κίνα. Οι νέες αγορές του 2026 έρχονται να προστεθούν σε ένα ήδη διευρυμένο δίκτυο, μετά την είσοδο της εταιρείας στην Ιταλία το περασμένο καλοκαίρι και τα πρόσφατα ανοίγματα σε Δανία, Τουρκία και Βέλγιο μέσω franchising.

Οι προετοιμασίες για τα ελληνικά καταστήματα και τις υπόλοιπες νέες αγορές θα συνεχιστούν εντός του 2026, με περισσότερες λεπτομέρειες για τις τοποθεσίες, τα χρονοδιαγράμματα και τις δράσεις κοινότητας να αναμένονται το επόμενο διάστημα.

Για την ελληνική αγορά, η έλευση της lululemon δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη άνοιγμα διεθνούς brand, αλλά μια ένδειξη ωρίμανσης και αυξανόμενου ενδιαφέροντος για premium εμπειρίες που συνδέουν τον αθλητισμό με τον σύγχρονο τρόπο ζωής.