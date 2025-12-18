Ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξήγησε τι πήγε στραβά απέναντι στη Βαλένθια και ο Ολυμπιακός γνώρισε την τρίτη διαδοχική του ήττα

«Πρέπει να κερδίσουμε, γιατί οι νίκες φτιάχνουν το κλίμα, ενώ οι ήττες το χαλάνε. Υπήρξε στεναχώρια στην ομάδα, παρότι για τρία δεκάλεπτα παίξαμε πολύ καλό μπάσκετ. Καταρρεύσαμε ψυχολογικά μετά από μεγάλα σουτ της Βαλένθια, όπως τα δύο του Τόμπσον, και στη συνέχεια παίξαμε με πίεση. Η Βαλένθια έκανε εξαιρετικό παιχνίδι. Για τρία δεκάλεπτα βελτιωθήκαμε στον τρόπο που θέλουμε να αγωνιζόμαστε και στόχος είναι να επιστρέψουμε σταδιακά στα γνωστά μας στάνταρ» τόνισε.

Ο κόουτς των Πειραιωτών μίλησε:

Για τη Βιλερμπάν :«Είναι μια solid ομάδα, παίζει σκληρά και πολλά παιχνίδια τα έχει χάσει στο τελευταίο τρίλεπτο ή πεντάλεπτο. Χθες κέρδισε τη Μπάγερν. Κάθε ματς είναι δύσκολο και κρύβει παγίδες. Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια, πρέπει να παίξεις καλά για να κερδίσεις».

Για τον Μόντε Μόρις : «Τα εργομετρικά του είναι καλά, αλλά όχι στο επίπεδο των υπόλοιπων παικτών. Παρ’ όλα αυτά, είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση απ’ ό,τι θα περίμενε κανείς μετά από έναν μήνα απουσίας. Είχε δουλέψει αρκετά το διάστημα που δεν αγωνιζόταν. Ο στόχος είναι να παίξει την Κυριακή με τον Κολοσσό και στη συνέχεια να μπει στο rotation».

Για την ήττα από τη Βαλένθια: «Ψάχνουμε τον λόγο της ήττας. Κάποιος θα μπορούσε να μιλήσει για λάθος επιλογές. Χάσαμε πολλά ανοιχτά σουτ στο τέλος. Πολλές φορές τα πράγματα εξελίσσονται αρνητικά επειδή ο αντίπαλος είναι απλώς πολύ καλός. Παίζει ρόλο και η κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Η Βαλένθια ήταν σε φοβερή φόρμα. Υπάρχουν περίπου 20 πολύ καλές ομάδες. Είδα στο Βιλερμπάν – Μπάγερν το άγχος του κόσμου στις κρίσιμες βολές για να έρθει η νίκη. Αυτό συζητούσα με τους συνεργάτες μου: το πόσο στρες υπάρχει για κάθε νίκη. Είναι μεγάλο το κίνητρο για όλες τις ομάδες. Πρέπει να διαχειριστούμε καλύτερα τα συναισθήματά μας, γιατί η Βαλένθια μας πίεσε και δεν χειριστήκαμε σωστά το παιχνίδι».

Για την πίεση «Στα αποδυτήρια μιλάμε μόνο για το μπάσκετ και το τι πρέπει να κάνουμε στο παρκέ. Η γκρίνια θα υπάρχει πάντα σε ομάδες όπως ο Ολυμπιακός. Υπάρχει πίεση επειδή η ομάδα έχει πάει σε τέσσερα σερί Final Four και θεωρείται δεδομένο ότι θα βρίσκεται εκεί. Είναι άλλο πράγμα να κάνεις μια καλή χρονιά και άλλο να λες ότι σίγουρα θα πας στο Final Four και θα πάρεις την EuroLeague».

Για τη διοργάνωση: «Η διοργάνωση πηγαίνει όλο και περισσότερο προς τη λογική του ΝΒΑ, με μη αναμενόμενα αποτελέσματα. Ποιος θα πίστευε ότι η Εφές θα κέρδιζε με 25 πόντους τη Ζάλγκιρις ή ότι η Μπασκόνια θα νικούσε εύκολα τη Μονακό; Έχουμε πάνω από έναν γύρο ακόμη, καθώς και ένα παιχνίδι λιγότερο. Η βαθμολογία μάς κατατάσσει, αλλά έχουμε ακόμη δρόμο. Καλό είναι να κοιτάμε μόνο το επόμενο παιχνίδι».

Για τον Έβανς: «Είχαμε στο μυαλό μας ότι θα έχουμε τον Έβανς. Ήταν στην ομάδα για ενάμιση χρόνο και γνώριζε το σύστημα. Από τη στιγμή που τραυματίστηκε, μπήκαμε σε άλλες επιλογές και πήραμε τον Ντιλικινά. Η Παρτίζαν έπαιζε διαφορετική επίθεση από εμάς, όμως ήταν ο καλύτερος point guard που μπορούσαμε να βρούμε στην αγορά. Όταν δεν αγωνίζεται ο Γουόκαπ, που γνωρίζει άριστα το παιχνίδι μας, η ομάδα αντιμετωπίζει ζητήματα στην κυκλοφορία της μπάλας. Έχουμε δύο σκόρερ στην ίδια θέση, ενώ και ο Σάσα με τον Άλεκ στο “4” είναι εξαιρετικοί σουτέρ και σκόρερ. Η ομάδα πρέπει να βρει τις ισορροπίες της και αυτό κοστίζει σε μεγάλα διαστήματα όπου καταρρέουμε αγωνιστικά. Τρεις από τους πέντε παίκτες της περσινής βασικής πεντάδας είναι εκτός. Δεν είναι ο ίδιος Ολυμπιακός με πέρυσι και ίσως χρειαστεί χρόνος».