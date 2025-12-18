Σε ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για την αντιμετώπιση της μισογυνίας θα παραπέμπονται εκπαιδευτικοί και κατ’ επέκταση οι μαθητές στα βρετανικά σχολεία, στο πλαίσιο της νέας κυβερνητικής στρατηγικής του Ηνωμένου Βασιλείου για τη μείωση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών κατά 50% μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Το σχέδιο, που αναμένεται να παρουσιαστεί την Πέμπτη, δίνει έμφαση στην πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης νεαρών αγοριών και προβλέπει εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν έγκαιρα ενδείξεις μισογυνικής συμπεριφοράς και να παρεμβαίνουν στην τάξη.

Οι μαθητές θα διδάσκονται θέματα όπως η συναίνεση, οι κίνδυνοι της κοινοποίησης προσωπικών και ερωτικών εικόνων, η σημασία των θετικών προτύπων, καθώς και η αποδόμηση επιβλαβών μύθων γύρω από τις γυναίκες και τις σχέσεις.

Το πακέτο μέτρων, ύψους 20 εκατ. λιρών, περιλαμβάνει επίσης τη δημιουργία νέας τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης για εφήβους που ανησυχούν για κακοποιητικές συμπεριφορές στις σχέσεις τους. Από το ποσό αυτό, τα 16 εκατ. θα καλυφθούν από το Δημόσιο, ενώ τα υπόλοιπα 4 εκατ. θα προέλθουν από συνεργασίες με φιλανθρωπικούς οργανισμούς και ιδιώτες.

Σύμφωνα με το σχέδιο, μαθητές που θεωρούνται υψηλού κινδύνου θα παραπέμπονται σε εξειδικευμένη υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων συμπεριφορικής παρέμβασης για την αντιμετώπιση προκαταλήψεων απέναντι σε γυναίκες και κορίτσια.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε ότι «κάθε γονιός πρέπει να μπορεί να εμπιστεύεται πως η κόρη του είναι ασφαλής στο σχολείο, στο διαδίκτυο και στις σχέσεις της», προσθέτοντας ότι «τοξικές αντιλήψεις ριζώνουν σε πολύ μικρή ηλικία και συχνά μένουν αναπάντητες».

Η υφυπουργός Προστασίας Ευάλωτων Ομάδων, Τζες Φίλιπς, χαρακτήρισε τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών «εθνική έκτακτη ανάγκη», τονίζοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η ουσιαστική αλλαγή κουλτούρας.

Σύμφωνα με οργανώσεις, σχεδόν το 40% των εφήβων που βρίσκονται σε σχέση έχει βιώσει κάποια μορφή κακοποίησης, ενώ έρευνα της YouGov δείχνει ότι περίπου ένας στους πέντε μαθητές ηλικίας 13-15 ετών διατηρεί θετική άποψη για τον αυτοαποκαλούμενο μισογύνη influencer, Άντριου Τέιτ.

Παράλληλα με τις παρεμβάσεις στα σχολεία, η κυβερνητική στρατηγική περιλαμβάνει την τοποθέτηση εξειδικευμένων ερευνητών σε όλες τις αστυνομικές δυνάμεις για υποθέσεις βιασμού και σεξουαλικών εγκλημάτων, την επέκταση των εντολών προστασίας για θύματα ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και ενίσχυση της στήριξης από το NHS και τους δήμους για ασφαλή στέγαση θυμάτων, σύμφωνα με το BBC.

Τέλος, θα προβληθούν δύο τηλεοπτικές καμπάνιες με τη συμμετοχή αθλητών και γνωστών προσώπων, με στόχο την ευαισθητοποίηση και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών.