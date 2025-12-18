Σε μια πρώτη αντίδραση μετά τον αποκλεισμό Τραμπ στη Βενεζουέλα, η Ρωσία μιλά για μια «επικίνδυνη» κλιμάκωση της έντασης, καλεί για αυτοσυγκράτηση και λέει πως ελπίζει οι ΗΠΑ να μην κάνουν ένα «μοιραίο λάθος».

Το Κρεμλίνο κάλεσε την Πέμπτη τις χώρες της περιοχής να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση όσον αφορά τη Βενεζουέλα, προκειμένου να αποφευχθούν -όπως είπε- απρόβλεπτες εξελίξεις, χαρακτηρίζοντας την κλιμάκωση της έντασης ως «δυνητικά πολύ επικίνδυνη».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τις τελευταίες εβδομάδες εντείνει την πίεση προς την κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο, την οποία ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, χαρακτήρισε σύμμαχο και εταίρο της Ρωσίας.

Στηρίζει την κυβέρνηση Μαδούρο η Ρωσία, ανησυχεί για τις αποφάσεις του Τραμπ

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε την Πέμπτη ότι ελπίζει η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να μη διαπράξει ένα μοιραίο λάθος σε σχέση με τη Βενεζουέλα, προσθέτοντας ότι η Μόσχα ανησυχεί για αμερικανικές αποφάσεις που απειλούν τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Την Τρίτη, ο Τραμπ διέταξε τον «αποκλεισμό» όλων των δεξαμενόπλοιων πετρελαίου που τελούν υπό κυρώσεις και εισέρχονται ή εξέρχονται από τη Βενεζουέλα, καθώς η Ουάσινγκτον επιχειρεί να αυξήσει την πίεση στην κυβέρνηση Μαδούρο.

Ουσιαστικά έχει τεθεί σε ισχύ ένα εμπάργκο, μετά την κατάσχεση από τις ΗΠΑ δεξαμενόπλοιου που τελούσε υπό κυρώσεις ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας την περασμένη εβδομάδα, με φορτωμένα πλοία που μεταφέρουν εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου να παραμένουν στα χωρικά ύδατα της χώρας, αντί να διακινδυνεύσουν την κατάσχεσή τους.

«Ελπίζουμε ότι η κυβέρνηση του Ντ. Τραμπ, η οποία χαρακτηρίζεται από μια ορθολογική και πραγματιστική προσέγγιση, δεν θα διαπράξει ένα μοιραίο λάθος», ανέφερε το ρωσικό ΥΠΕΞ σε ανακοίνωσή του.

Το υπουργείο σημείωσε ότι η Βενεζουέλα είναι φιλική χώρα προς τη Ρωσία και ότι η Μόσχα ελπίζει οι ΗΠΑ να μη βυθιστούν σε μια κατάσταση που θα είχε «απρόβλεπτες συνέπειες για ολόκληρο το Δυτικό Ημισφαίριο».

Η Ρωσία, σύμφωνα με το υπουργείο, επιθυμεί την εξομάλυνση του διαλόγου μεταξύ Ουάσινγκτον και Καράκας και επαναβεβαίωσε την «αλληλεγγύη της προς τον λαό της Βενεζουέλας απέναντι στις δοκιμασίες που περνά».

Η Μόσχα στηρίζει «την πορεία της κυβέρνησης Μαδούρο που αποσκοπεί στην προστασία των εθνικών συμφερόντων και της κυριαρχίας της πατρίδας».