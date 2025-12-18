Η τύχη χαμογέλασε ξανά σε ένα ζευγάρι από την Ουαλία, που κέρδισε το τζάκποτ του 1 εκατομμυρίου δολαρίων για δεύτερη φορά μέσα σε επτά χρόνια, ξεπερνώντας την εξαιρετικά απίστευτη πιθανότητα του 1 προς 24 τρισεκατομμύρια, σύμφωνα με τους αρμόδιους.

Ο Ρίτσαρντ Ντέιβις, 49 ετών και η σύζυγός του, Φέι Στίβενσον-Ντέιβις, 43 ετών, που αφιερώνουν τον χρόνο τους σε εθελοντική βοήθεια σε άστεγους και ψυχικά ασθενείς, έλαβαν την Τρίτη το βραβείο τους, επτά χρόνια μετά την πρώτη τους μεγάλη νίκη το 2018, όπως μετέδωσε το BBC. «Ξέραμε ότι οι πιθανότητες να ξανασυμβεί κάτι τέτοιο ήταν απίστευτα μικρές», είπε η Στίβενσον-Ντέιβις, πρώην νοσοκόμα και σύμβουλος ψυχικής υγείας στο Brecon & District Mind. «Αλλά αποδεικνύουμε ότι, αν πιστεύεις, όλα είναι δυνατά».

Το ζευγάρι από την κεντρική Ουαλία είχε προηγουμένως κερδίσει το EuroMillions Millionaire Maker τον Ιούνιο του 2018, λαμβάνοντας 1 εκατομμύριο λίρες, δηλαδή περίπου 1,3 εκατομμύρια δολάρια. Παρά το μεγάλο τους κέρδος, συνέχισαν να παίζουν για διασκέδαση, σύμφωνα με τον Ντέιβις, πρώην κομμωτή που τώρα προσφέρει τις υπηρεσίες του σε τοπικό καταφύγιο αστέγων.

Lucky couple wins $1M jackpot for second time— beating astronomical 24 trillion-to-1 odds https://t.co/lKuXtWLKzx pic.twitter.com/UZi46fFWtQ — New York Post (@nypost) December 17, 2025

«Η τύχη μας χαμογέλασε μετά από τέσσερις συνεχόμενους διαγωνισμούς Λόττο», είπε εννοώντας ότι κέρδισαν σε έναν μικρό διαγωνισμό που τους έδωσε τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε έναν μεγαλύτερο. Και συνέχισε: «Έτσι μπήκαμε στον επόμενο γύρο και ξαφνικά βρεθήκαμε να κερδίζουμε το μεγάλο βραβείο». Παρά τα οικονομικά τους οφέλη, το ζευγάρι σκοπεύει να συνεχίσει να εργάζεται και να προσφέρει, ειδικά κατά την εορταστική περίοδο. Ο Ντέιβις δήλωσε ότι θα συνεχίσει να δουλεύει επτά ημέρες την εβδομάδα ως διανομέας κατά τη διάρκεια της πολυάσχολης περιόδου των γιορτών, ενώ η Στίβενσον-Ντέιβις θα παρέχει υπηρεσίες ψυχικής υγείας στους πελάτες της, ακόμα και την ημέρα των Χριστουγέννων.

Ωστόσο, δεν έχουν ακόμη αποφασίσει πώς θα ξοδέψουν το τελευταίο τους αναπάντεχο δώρο. «Την πρώτη φορά δώσαμε αυτοκίνητα σε ανθρώπους, δωρίσαμε ένα μίνι λεωφορείο στην τοπική ομάδα ράγκμπι και προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε φίλους και συγγενείς», είπε ο Ντέιβις. «Αυτή τη φορά, ποιος ξέρει; Θα απολαύσουμε πρώτα τη στιγμή».

Οι υπεύθυνοι της λοταρίας τόνισαν ότι οι πιθανότητες να κερδίσει κανείς δύο φορές τον ίδιο αριθμό συν τον μπόνους στο Λόττο είναι 1 προς 24 τρισεκατομμύρια.

Σε μια άλλη εντυπωσιακή περίπτωση, ένας κάτοικος της Μασαχουσέτης, ο Πολ Κόρκοραν, κέρδισε δύο φορές το τζάκποτ του Powerball ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων σε μία νύχτα, μετά από λάθος αγορά επιπλέον δελτίου, τον Ιούλιο.

Η ιστορία του ζευγαριού από την Ουαλία δείχνει ότι, με λίγη τύχη και πολλή καλοσύνη, ακόμα και τα πιο απίθανα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.