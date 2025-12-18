Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στο Άργος, όπου ένας σκύλος βρέθηκε παγιδευμένος μέσα σε έναν ανοιχτό τάφο στο νεκροταφείο του Αγίου Νικολάου. Οι συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε εκεί εγείρουν σοβαρές υποψίες για ανθρώπινη παρέμβαση.

Η είδηση έφτασε σε έναν άνδρα, φιλόζωο, ο οποίος εγκατέλειψε αμέσως την εργασία του στο Ναύπλιο και έσπευσε στο σημείο για να απελευθερώσει το ζώο. Στις φωτογραφίες που καταγράφηκαν, φαίνεται ο κ. Κυριακού να βγάζει το φοβισμένο σκυλί από το εσωτερικό του τσιμεντένιου τάφου, προσφέροντάς του ασφάλεια και φροντίδα.

Ο ίδιος εκφράζει την οργή του για την πιθανότητα το ζώο να τοποθετήθηκε σκόπιμα μέσα στον τάφο: «Δεν ξέρω ποιος είναι πιο επικίνδυνος, αυτός που πέταξε το σκυλί εκεί μέσα, γιατί μόνο του δεν μπορούσε να μπει ή όλοι αυτοί που διαχειρίζονται τα αδέσποτα…», δήλωσε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Facebook, ο άνδρας που απελευθέρωσε τον σκύλο, Στέλιος Κυριακού.

Αναλυτικά η ανάρτησή του

«ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ!!!!!!!

Ναι ναι, καλά καταλάβατε, από τάφο βγαίνω με ένα σκυλί στην αγκαλιά. Το έζησα και αυτό…

Το νεκροταφείο είναι ο Άγιος Νικόλαος στο Άργος και θα σας πω αργότερα τι συνέβη γιατί τώρα είμαι πολύ εκνευρισμένος και θα βρίσω και δεν κάνει. Ποιους θα βρίσω? Το Δήμο Άργους και τους αχρηστοανίκανους που διαχειρίζονται τα ζώα, τον φιλοζωικό Άργους που δεν απαντάει ποτέ και δεν υπάρχει πουθενά, την κτηνιατρική που κάνει ότι δεν βλέπει όλους τους παραπάνω, τους εθελοντές που τους πετάνε ξεροκόμματα και δεν μιλάνε και πολλούς άλλους… ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ!!! Δεν ξέρω ποιος είναι πιο επικίνδυνος, αυτός που πέταξε το σκυλί εκεί μέσα, γιατί μόνο του δεν μπορούσε να μπει ή όλοι αυτοί που διαχειρίζονται τα αδέσποτα… Να είδατε; Με πιέσατε και άρχισα να βρίζω.

Έξι ώρες ψάχνω να βρω έναν υπεύθυνο στο Άργος και ο ένας με στέλνει στον άλλο. Κανείς ρε… Κανείς. Έφυγα από τη δουλειά μου στο Ναύπλιο και πήγα στο Άργος για να σώσω επιτέλους το έρημο το ζωντανό. ΞΑΝΑ ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ…».

Το περιστατικό προστίθεται σε μια σειρά αναφορών για κακοποίηση ή εγκατάλειψη ζώων στην Αργολίδα, αναδεικνύοντας τη συνεχιζόμενη ανάγκη προστασίας των αδέσποτων. Ο σκύλος πλέον βρίσκεται σε ασφαλές περιβάλλον, αλλά παραμένει αναπάντητο το ερώτημα πώς κατέληξε σε ένα σημείο από το οποίο η διαφυγή ήταν αδύνατη, σύμφωνα με το Anagnostis.