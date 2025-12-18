Πέθανε την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου ο διάσημος Αμερικανός πολεμικός ανταποκριτής, Πίτερ Αρνέτ σε ηλικία 91 ετών, ο οποίος είχε βραβευθεί με Πούλιτζερ για τα ρεπορτάζ του το 1966 στο Βιετνάμ και είχε καλύψει τις περισσότερες από τις συγκρούσεις στα τέλη του 20ου αιώνα.

Ο δημοσιογράφος έπασχε από καρκίνο του προστάτη και νοσηλευόταν από το Σάββατο σε νοσοκομείο της Καλιφόρνιας, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Ανταποκριτής του αμερικανικού πρακτορείου ειδήσεων Associated Press, κάλυψε το πόλεμο του Βιετνάμ από το 1962 μέχρι την πτώση της Σαϊγκόν (που μετονομάσθηκε σε Πόλη Χο Τσι Μιν) το 1975. Για τα ρεπορτάζ του στην καρδιά των μαχών τιμήθηκε το 1966 με το βραβείο Πούλιτζερ.

Στη διάρκεια μιας καριέρας που ανταμείφθηκε με πολυάριθμα άλλα βραβεία, κάλυψε όχι λιγότερους από 17 πολέμους στην Ασία, τη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική.

Είναι επίσης γνωστός για τη συνέντευξη που είχε πάρει το 1997 από τον Οσάμα μπιν Λάντεν «κάπου στο Αφγανιστάν», μερικά χρόνια πριν από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

Δημοσιογράφος σε διεθνές τηλεοπτικό δίκτυο, έγινε διάσημος σε όλο τον κόσμο καλύπτοντας από τη Βαγδάτη τον πρώτο πόλεμο του Κόλπου, το 1991.

Την ώρα που οι αμερικανικοί πύραυλοι έπλητταν την ιρακινή πρωτεύουσα, ο Αρνέτ, ένας από τους ελάχιστους δυτικούς δημοσιογράφους που βρίσκονταν εκεί, είχε αφηγηθεί τον πόλεμο από το δωμάτιο του ξενοδοχείου του μεταδίδοντας εικόνες με το κινητό τηλέφωνό του.

«Έγινε έκρηξη πολύ κοντά μου, ίσως να την ακούσατε…», έλεγε με τη νεοζηλανδική προφορά του κάνοντας ολόκληρο τον κόσμο να ζει «απ’ ευθείας» τα γεγονότα.

Το τέλος της καριέρας του είχε ωστόσο σηματοδοτηθεί από πολεμικές.

Το 1999 είχε απολυθεί από μέσο στο οποίο εργαζόταν για την ανάμιξή του σε ένα ρεπορτάζ που είχε μεταδοθεί το 1998 και υποστήριζε ότι, στη διάρκεια του πολέμου στο Βιετνάμ, οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν χρησιμοποιήσει στο Λάος νεροτοξικό αέριο εναντίον λιποτακτών.

Η πληροφορία είχε διαψευστεί επισήμως από τους Αμερικανούς στρατιωτικούς αξιωματούχους και το Μέσο είχε υπαναχωρήσει.

Το 2003, στη διάρκεια του δεύτερου πολέμου του Κόλπου, είχε βρεθεί στο εδώλιο επειδή είχε δώσει μια συνέντευξη στην ιρακινή κρατική τηλεόραση, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν και πάλι σε πόλεμο εναντίον της Βαγδάτης.

Σε αυτή τη συνέντευξη ο Πίτερ Αρνέτ είχε δηλώσει ότι «το πρώτο πολεμικό σχέδιο απέτυχε εξαιτίας της ιρακινής αντίστασης». Και είχε προσθέσει: «Προφανώς οι διαμορφωτές της αμερικανικής στρατηγικής δεν αξιολόγησαν σωστά την αποφασιστικότητα των ιρακινών δυνάμεων».

Τα λόγια του είχαν προκαλέσει πολυάριθμες διαμαρτυρίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, με μερικούς να υποστηρίζουν πως προσέφεραν «βοήθεια και ανακούφιση στον εχθρό».

Ο Αρνέτ είχε στη συνέχεια απολυθεί από τον τότε εργοδότη του, το NBC.

Το 2007 πήρε τη σύνταξή του ως δημοσιογράφος.