Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής δίνουν μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς που ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή της Επισκοπής Ηρακλείου. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο που λειτουργεί και ως αποθήκη τροφίμων, προκαλώντας άμεση ανησυχία στις τοπικές αρχές.

Η κινητοποίηση ήταν άμεση. Οκτώ οχήματα με περισσότερους από 20 πυροσβέστες έφτασαν στον τόπο του συμβάντος. Στόχος τους είναι η κατάσβεση του πύρινου μετώπου και η αποτροπή της επέκτασής του σε τυχόν γειτονικές εγκαταστάσεις.

Αν και η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, οι πρώτες πληροφορίες από το σημείο κάνουν λόγο για εκτεταμένες φθορές στο κτίριο της αποθήκης. Παρόλα αυτά, το πιο σημαντικό είναι ότι, μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός ατόμου.