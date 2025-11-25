Η μεγάλη μάχη του 18χρονου Μάριου από το Αγρίνιο, ο οποίος πάσχει από το σπάνιο Σύνδρομο Alagille, έφερε το πρώτο και πιο σημαντικό αποτέλεσμα στο Τορίνο. Σύμφωνα με την πρόσφατη ανακοίνωση της μητέρας του, η οποία παραμένει δίπλα του σε αυτό το δύσκολο ταξίδι, ο νεαρός ξύπνησε μετά τη δεύτερη επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση μεταμόσχευσης ήπατος.

«Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω τα συναισθήματά μου. Ο Μαριάκος όπως τον λέω εγώ, σήμερα ξύπνησε […]. Μόλις με είδε ήθελε να τον πάρω αγκαλιά», έγραψε η μητέρα του σε συγκινητική ανάρτηση στα social media.

Ο Μάριος επιδεικνύει συνεργασία και δύναμη, παρά την ταλαιπωρία των πολύπλοκων εγχειρήσεων που ξεκίνησαν την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου από τον Καθηγητή Renato Romagnoli και την ομάδα του στο Νοσοκομείο Molinette του Τορίνο.

Η μητέρα του αναφέρει στην ανάρτησή της στα social media:



«Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω τα συναισθήματά μου. Ο Μαριάκος όπως τον λέω εγώ , σήμερα ξύπνησε. Μόλις με είδε ήθελε να τον πάρω αγκαλιά. Συνεργάζεται με υπομονή σε ότι λένε οι γιατροί και με πολύ χαμηλή φωνή που σχεδόν ακούγεται είπε: θέλω να πάω σπίτι. Επίσης είπε ότι δεν φοβάται και να τον βγάλουμε μια φωτογραφία όπως είναι τώρα.

Το δεύτερο χειρουργείο ολοκληρώθηκε χθες .

Τώρα έχουμε μπροστά μας πολλά βήματα να κάνουμε, αλλά έχουμε και τον δρόμο πια για να περπατήσουμε.

Η πίστη όλων μας, oι προσευχές και αυτός ο μεγάλος γιατρός και άνθρωπος ο καθηγητής Romagnoli με την ομάδα του έδωσαν στον Μάριο την ζωή του.

Θα ευχαριστώ σε όλη μου την ζωή και θα προσεύχομαι για τον δότη που είναι ο φύλακας άγγελος του γιού μου και για την οικογένειά του.

Και θα στείλω και μια τεράστια δημόσια αγκαλιά στον αφανή ήρωα της ιστορίας μας τον γιο μου τον Βασίλη που από την πρώτη στιγμή φώναζε ότι ο Μάριος θα γίνει καλά!!

Και φυσικά όλος εσάς που μας στηρίζετε.»