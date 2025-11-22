Συνεχίζει τον αγώνα ο 18χρονος Μάριος που έκανε μεταμόσχευση στο Τορίνο, καθώς, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η επέμβαση θα συνεχιστεί αύριο.

Πιο συγκεκριμένα, το παιδί γεννήθηκε με μια σπάνια γενετική πάθηση, που προσβάλλει κυρίως το ήπαρ και υποβλήθηκε χθες σε μεταμόσχευση ήπατος σε εξειδικευμένο κέντρο στο Τορίνο της Ιταλίας.

Το μόσχευμα βρέθηκε στις 19 Νοεμβρίου και χθες πραγματοποιήθηκε το χειρουργείο, το οποίο ήταν δύσκολο και κράτησε 11 ώρες.

Λόγω του ότι υπήρξαν κάποια θέματα και η επέμβαση δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί, ο 18χρονος Μάριος αναμένεται να μπει ξανά στο χειρουργείο αύριο και αυτή τη στιγμή βρίσκεται διασωληνωμένος.

Μητέρα Μάριου: «Έχουμε ακόμα μάχες να δώσουμε»

Η μητέρα του 18χρονου Μάριου προέβη σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχαριστώντας τον κόσμο για την στήριξή του.

Αναλυτικά η ανάρτησή της: «Σας ευχαριστούμε όλους για την αγάπη σας. Οι γιατροί θεώρησαν ότι είναι καλύτερο ο Μάριος να μπει αύριο στο χειρουργείο!! Είναι σταθερός μετά την πρώτη επέμβαση έχουμε ακόμη μάχες να δώσουμε αλλά τώρα εδώ που είμαστε έχουμε και τα όπλα για να παλέψουμε. Θα σας ενημερώνω για να ξέρετε την αλήθεια»