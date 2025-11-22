Ιδιαιτέρως ευχάριστα είναι τα νέα για τον Μάριο από το Αγρίνιο. Η μεταμόσχευση ήπατος στην οποία υποβλήθηκε στέφθηκε με επιτυχία.

Το μόλις 18 ετών αγόρι το οποίο γεννήθηκε με το σπάνιο σύνδρομο Alagille, είχε μεταφερθεί στο Τορίνο της Ιταλίας, όπου πραγματοποιήθηκε η επέμβαση.

Ο Μάριος νοσηλευόταν διασωληνωμένος τις τελευταίες ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών.

Η σοβαρότητα της κατάστασής του οδήγησε τους γιατρούς να ελπίζουν σε μια μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο στο Τορίνο, όπου θα μπορούσε να βρεθεί συμβατό μόσχευμα.

Η μητέρα του τόνισε ότι η κύρια επιπλοκή της πάθησης του Μάριου αφορούσε το ήπαρ, καθιστώντας τη μεταμόσχευση απαραίτητη για τη ζωή του.