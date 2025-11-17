Το σημαντικό ταξίδι της ζωής του πραγματοποιεί ο 17χρονος Μάριος από το Αγρίνιο ο οποίος πλέον βρίσκεται στο Τορίνο για να κάνει μεταμόσχευση ήπατος.

Το 17χρονο αγόρι που νοσηλευόταν διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο Ρίο ταξίδεψε χθες, Κυριακή από τον Άραξο με προορισμό το Τορίνο της Ιταλίας, με την ελπίδα να βρεθεί το πολυπόθητο μόσχευμα που θα του χαρίσει πίσω την ζωή του. Ο 17χρονος κατάφερε να μπει στην λίστα μεταμοσχεύσεων ως ένα έξτρα και «υπερεπείγον» περιστατικό.

Ο Μάριος έχει γεννηθεί με μία σπάνια ασθένεια στο ήπαρ του. Η ασθένειά του ωστόσο δεν τον εμπόδισε να κάνει όλες τις δραστηριότητές του, αλλά και να καταφέρει να φοιτήσει στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Πάτρας.

Η μητέρα του το καλοκαίρι κατήγγειλε πως από ιατρικά λάθη, ο νεαρός παρουσίασε επιπλοκές με αποτέλεσμα η υγεία του να επιδεινωθεί και μέχρι και χθες να είναι διασωλημένος στο νοσοκομείο του Ρίου.

Αυτό στο οποίο εστίασε η μητέρα του 17χρονου είναι η αδιαφορία όχι από την πλευρά των γιατρών αλλά από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων. Δύο φορές, οι γιατροί έκαναν αίτηση στον ΕΟΜ προκειμένου ο νεαρός να μπει στη λίστα ως επείγον περιστατικό προκειμένου να έχει ελπίδα για μεταμόσχευση στο συκώτι του.

Τραγική ειρωνεία το γεγονός ότι την ώρα που πετούσε για την Ιταλία έγινε δεκτός από τον ΕΟΜ, μετά από 5 μήνες.

«Ο Μάριος είναι αγωνιστής μεγάλος και θα κερδίσει»

Συγκίνηση προκαλεί η ανάρτηση της μητέρας του στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook όπου έγραψε: «Ο Μάριος είναι αγωνιστής μεγάλος και θα κερδίσει. Εγώ παίρνω κουράγιο από την δύναμή του και τον αγώνα».

Ολόκληρη η ανάρτησή της

«Το ταξίδι του Μάριου για την ζωή θα ξεκινήσει σε λίγες ώρες. Στην Ιταλία ,στο Τορίνο θα δώσει την μάχη για να κερδίσει μια κανονική ζωή.

Και όπως είπε ο ίδιος λίγο πριν διασωληνωθεί: Μαμά όλα θα πάνε τέλεια!!!Μην φοβάσαι..

Δεν υπάρχουν λόγια για να σας ευχαριστήσω ,δεν υπάρχουν λόγια για να ευχαριστήσω τη διοίκηση και τους εξαιρετικούς γιατρούς στο Ρίο και τον πρύτανη του πανεπιστημίου Πατρών

Ο Μάριος είναι αγωνιστής μεγάλος και θα κερδίσει. Εγώ παίρνω κουράγιο από την δύναμή του και τον αγώνα.

Θα σας ενημερώσω για την ώρα που θα φύγουμε..

Η συγκίνηση είναι τεράστια για την αγάπη σας…».