Ξεκίνησε το ταξίδι της ελπίδας για τον 17χρονο Μάριο από το Αγρίνιο, που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Ρίο.

Ο νεαρός φοιτητής μεταφέρεται στο Τορίνο της Ιταλίας, με την ελπίδα να βρεθεί το πολυπόθητο μόσχευμα που θα του χαρίσει πίσω τη ζωή του.

«Πετάμε. Σε δέκα λεπτά έρχεται το ΕΚΑΒ και θα πάμε στον Άραξο να πετάξουμε από εκεί. Είναι διασωληνωμένος, θα τον συνοδέψουν σε αυτό το ταξίδι. Είναι αγωνιστής ο Μάριος. Είναι μουσικός ο Μάριος, τραγουδάει. Έχει όνειρα πολλά. Αυτό είναι ο Μάριος. Και αυτό είναι ο Μάριος γυρνώντας στην Ελλάδα γιατί είναι αγωνιστής. », λέει η μητέρα του, Εύη Βέρρη.

Για το θέμα έκανε ανάρτηση ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης:

Το αεροσκάφος με τον μικρό Μάριο αναχώρησε για Ιταλία στις 18:45. Σήμερα το πρωί ενημερωθήκαμε ότι έγινε δεκτός και τρεξαμε να φύγει αμέσως για μεταμόσχευση. Μακάρι να πάνε όλα καλά!

Το αεροσκάφος με τον μικρό Μάριο αναχώρησε για Ιταλία στις 18:45. Σήμερα το πρωί ενημερωθήκαμε ότι έγινε δεκτός και τρεξαμε να φύγει αμέσως για μεταμόσχευση. Μακάρι να πάνε όλα καλά! pic.twitter.com/2CKn7SobFl — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 16, 2025

Ο Μάριος γεννήθηκε με μια σπάνια πάθηση στο ήπαρ. Από τους πρώτους μήνες της ζωής του νοσηλευόταν σε νοσοκομείο του Βελγίου. Παρά τις δυσκολίες πήγαινε κανονικά σχολείο και κατάφερε φέτος να μπει στο Πανεπιστήμιο, στο τμήμα Θεατρικών Σπουδών στην Πάτρα. Όμως ξαφνικά το καλοκαίρι ξεκίνησε ένας Γολγοθάς χωρίς τέλος.

«Ο Μάριος πέρασε μια περιπέτεια που είναι πέντε μήνες τώρα. Θέλω να κρατήσετε μια φράση που είπε : ”έζησα την κόλαση πάνω στη γη”. Και η άλλη φράση του πριν διασωληνωθεί, τραγουδούσε ότι τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Και είπε ”μη φοβάσαι θα πάνε όλα τέλεια”», προσθέτει.

Η μητέρα του καταγγέλλει ιατρικά λάθη που οδήγησαν τον Μάριο στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Πατρών να δίνει μάχη για τη ζωή του. Οι γιατροί έστειλαν δύο φορές έτοιμα για μεταμόσχευση στον ΕΟΜ, που όμως δεν έγινε δεκτό.

«Δεν τον έκανε άρρωστο η ασθένεια του. Ούτε τον έκανε ανάπηρο η αναπηρία του. Τον έκανε το σύστημα. Ο Μάριος χειροτέρευε και κανείς δεν έδινε σημασία. Πέντε μήνες ποτέ δεν μπήκε στη λίστα μεταμόσχευσης ποτέ δεν έκαναν τα βασικά. Το νοσοκομείο, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου, ο κόσμος, οι γιατροί, οι πάντες και ο ΕΟΜ δέχθηκε το αίτημά του. Το έστειλε στην Ιταλία και οι Ιταλοί τον δεχθήκαν μέσα στη νύχτα. Τον δέχθηκε το Τορίνο. Τον έχει βάλει στη λίστα η Ιταλία ως έξτρα επείγουσα μεταμόσχευση ήπατος και για αυτό θέλουν να φτάσει εκεί σήμερα».

Χθες το βράδυ ο ΕΟΜ έδωσε το πράσινο φως και οι γιατροί στην Ιταλία έβαλαν τον Μάριο στη λίστα για επείγουσα μεταμόσχευση ήπατος. Ελπίδα όλων ο νεαρός φοιτητής να γυρίσει στην Ελλάδα νικητής και να κυνηγήσει τα όνειρά του.