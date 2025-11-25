Σε μια κατάμεστη αίθουσα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, καθώς ήταν το τιμώμενο πρόσωπο στο δείπνο που οργάνωσε το ΕλληνοΑμερικανικό Επιμελητήριο και το Propeller Club για την ημέρα των Ευχαριστιών.

Η ίδια έφτασε συνοδευόμενη από τον γιο της και αμέσως τράβηξε την προσοχή των φωτογράφων και των προσκεκλημένων.

Στην ομιλία της μίλησε συγκινημένη για το γεγονός ότι είναι πρώτη της φορά που θα περάσει την ημέρα των Ευχαριστιών στην Ελλάδα μακριά από την πατρίδα της τις ΗΠΑ. Είπε ότι αγαπά την Ελλάδα διότι είναι μια χώρα που ζει με την καρδιά της.

Η γιορτή της ημέρας των Ευχαριστιών είναι μια ημέρα που τιμάται η οικογένεια και οι παραδόσεις που είναι αξίες που όπως είπε και οι Έλληνες έχουν πολύ ψηλά στη ζωή τους.

«Οι Έλληνες έχουν σοφία και αρετή» είπε με νόημα. Το μενού που προφέρθηκε είχε ασφαλώς γαλοπούλα με πουρέ γλυκοπατάτας.

Ημέρα των Ευχαριστιών είναι ομοσπονδιακή αργία στις ΗΠΑ, με τον εορτασμό της να χρονολογείται από το 1863. Έχει συνδεθεί με το φεστιβάλ συγκομιδής των προσκυνητών από τα τέλη του 19ου αιώνα.

Η γιορτή αποκαλείται και «Ημέρα της Γαλοπούλας» διότι σηματοδοτεί την έναρξη της εορταστικής περιόδου που κρατάει ως την Πρωτοχρονιά.