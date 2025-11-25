Κάνοντας σερί… 25-0 στην τρίτη περίοδο, ο Παναθηναϊκός καθάρισε την Παρτίζαν με 91-69 στο Telecom Center Athens, πανηγύρισε την 4η συνεχόμενη νίκη του στη Euroleague και έπιασε στην κορυφή τη Χάποελ Τελ Αβίβ που ηττήθηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι Σέρβοι μπήκαν «ζεστοί» στο παιχνίδι και έχοντας εξαιρετικά ποσοστά τόσο στα δίποντα όσο και στα τρίποντα προηγήθηκαν με 18-12 στο 6′ και παρέμειναν μπροστά σε όλη την πρώτη περίοδο, η οποία έκλεισε με το σκορ 27-31.

Οι «πράσινοι» ήταν φανερό ότι έπρεπε να βελτιωθούν στην άμυνα και άρχισαν να το κάνουν από το δεύτερο δεκάλεπτο, με αποτέλεσμα να κάνουν επιμέρους σκορ 11-2 και από το -4 (35-39) να βρεθούν στο +5 (46-41), έχοντας προβάδισμα τεσσάρων πόντων (48-44) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Αυτό που ήθελε, πλέον, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ήταν ένα ξέσπασμα για να πάρει διαφορά ασφαλείας και τελικά στην τρίτη περίοδο τα πάντα κρίθηκαν. Με σερί 25-0 (!) το «τριφύλλι» μετέτρεψε το 52-50 σε 77-50, με το Telecom Center Athens να παραληρεί.

Ο Παναθηναϊκός μπορούσε να ανεβάσει κι άλλο τη διαφορά αλλά στο τελευταίο δεκάλεπτο, όπως είναι λογικό, έριξε στροφές, για να πάρει τελικά τη νίκη, 4η συνεχόμενη, με 91-69.

Τα δεκάλεπτα: 27-31, 48-44, 73-50, 91-69

Παναθηναϊκός (Εργκίν Αταμάν): Σορτς 5 (1), Καλαϊτζάκης, Σλούκας 7 (1), Ρογκαβόπουλος 13 (1), Σαμοντούροβ 3, Γκραντ 8, Κουζέλογλου, Ναν 26 (3), Φαρίντ 12, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ 8, Μήτογλου 9 (1).

Παρτίζαν (Ζέλικο Ομπράντοβιτς): Μίλτον 9, Μούρινεν, Ουάσινγκτον 8, Οσετκόφσκι 4, Μαρίνκοβιτς 4, Ποκουσέβσκι 4, Μπράουν 16 (3), Μπόνγκα 6, Πάρκερ 7 (1), Φερνάντο 9, Καλάθης, Τζόουνς 2.