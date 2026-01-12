Οι ρομαντικές κωμωδίες επιστρέφουν δυναμικά και το Netflix φαίνεται να ακολουθεί την τάση. Η νέα ταινία «Άνθρωποι που συναντάμε στις διακοπές», βασισμένη στο επιτυχημένο βιβλίο της Emily Henry, έχει κερδίσει το ενδιαφέρον κοινού και κριτικών, αναζωπυρώνοντας τη συζήτηση γύρω από το comeback των rom-coms.

Στην ταινία, που κυκλοφόρησε στις 9 Ιανουαρίου, πρωταγωνιστούν οι ανερχόμενοι Tom Blyth και Emily Bader, των οποίων η «ηλεκτρισμένη χημεία» έχει αναδειχθεί ως το βασικό της πλεονέκτημα. Βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του 2021, η ταινία αφηγείται μια δεκαετή ιστορία αγάπης ανάμεσα σε δύο εντελώς διαφορετικούς φίλους, μέσα από κοινές καλοκαιρινές διακοπές -με ξεκάθαρες αναφορές στην κλασική σχολή του When Harry Met Sally.

Η ανταπόκριση ήταν άμεση. Λίγες ημέρες μετά την πρεμιέρα της, η ταινία ανέβηκε στην πρώτη θέση του Netflix UK, ενώ στο Rotten Tomatoes καταγράφει 81% θετική βαθμολογία από τους κριτικούς. Στα social media, θεατές επαινούν όχι μόνο τις ερμηνείες, αλλά και τον τόνο της ταινίας, που συνδυάζει νοσταλγία, σύγχρονο χιούμορ και συναισθηματική ωριμότητα.

Θετικά σχολίασε την ταινία και η ίδια η συγγραφέας του βιβλίου, με την Emily Henry να δηλώνει πως δεν θα μπορούσε να φανταστεί καλύτερους Alex και Poppy, αποθεώνοντας τη χημεία, το ταλέντο και τη θετική ενέργεια των πρωταγωνιστών -μια σπάνια αλλά πολύ ουσιαστική έγκριση για κάθε κινηματογραφική μεταφορά.

Η επιτυχία του «Άνθρωποι που συναντάμε στις διακοπές» δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός. Αντιθέτως, σηματοδοτεί την αρχή μιας ευρύτερης κινηματογραφικής «επέλασης» των βιβλίων της Emily Henry, η οποία εξελίσσεται σε ένα από τα πιο περιζήτητα ονόματα της σύγχρονης ρομαντικής λογοτεχνίας για το Χόλιγουντ και τις streaming πλατφόρμες.

Όπως αναφέρει το hellomagazine.com, το «Άνθρωποι που συναντάμε στην παραλία», που κυκλοφόρησε το 2020 και αποτέλεσε το μεγάλο της breakthrough, έχει ήδη επιλεγεί από την 20th Century Studios, με τη Yulin Kuang να αναλαμβάνει σενάριο και σκηνοθεσία. Το «Μια αστεία ιστορία», ένα από τα πιο πρόσφατα βιβλία της, βρίσκεται σε ανάπτυξη από το Netflix, με την ίδια τη συγγραφέα να υπογράφει το σενάριο -ένδειξη της αυξανόμενης εμπιστοσύνης των στούντιο στο δημιουργικό της όραμα.

Παράλληλα, το «Άνθρωποι που αγαπάνε τα βιβλία» προχωρά ως κινηματογραφική μεταφορά από την Tango, με τη Sarah Heyward (Girls) στο σενάριο, ενώ το «Χαρούμενο μέρος», αφού αρχικά είχε σχεδιαστεί ως σειρά, μετατρέπεται σε ταινία μεγάλου μήκους για το Netflix, με παραγωγό τη Nuyorican Productions της Jennifer Lopez.