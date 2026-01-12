Οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας εισηγήθηκαν στη συνεδρίαση της Θεσσαλίας να μη συμμετέχουν στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που είναι προγραμματισμένη για αύριο, Τρίτη 13 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, θα υπάρχει ελάχιστος χρόνος για να συζητήσουν τα αιτήματά τους με την κυβέρνηση, καθώς αναμένεται να πραγματοποιηθούν δύο συναντήσεις με τον πρωθυπουργό.

Μέχρι στιγμής, η τελική απόφαση είναι στον αέρα και γίνεται εισήγηση για πανελλαδική διάσκεψη των μπλόκων, όπως και για να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις με περισσότερα τρακτέρ στους δρόμους.

Ο ΣΚΑΪ ανέφερε ότι ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΚ, Κώστας Τζέλλας μίλησε για «εμπαιγμό και κοροϊδία» από την πλευρά της κυβέρνησης, προσθέτοντας ότι θα περιμένουν μέχρι αύριο το πρωί από το Μέγαρο Μαξίμου να δεχθούν την επιτροπή των 25 αγροτών, συν 10 κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους.

Από την άλλη, τα μπλόκα από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρρες έως την Κρήτη, ετοιμάζονται για το ξεχωριστό ραντεβού τους με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αύριο στις 3 μετά το μεσημέρι. Πρόκειται για τη συνάντηση του μπλόκου των πράσινων φαναριών και άλλων 16 μπλόκων και συλλόγων, με τον πρωθυπουργό, ανέφερε η ΕΡΤ.

«Δεν λειτουργούμε με τελεσίγραφα»

«Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός δεν λειτουργούν με τελεσίγραφα», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών απαντώντας σε ερωτήσεις για τις συναντήσεις με τους αγρότες που έχουν προγραμματιστεί για αύριο.

Όπως εξήγησε, ο διαχωρισμός σε δύο συναντήσεις ζητήθηκε από τις ίδιες τις αγροτικές ομάδες, ενώ για λόγους ασφάλειας και ουσιαστικού διαλόγου έχει τεθεί όριο συμμετοχής 20 ατόμων σε κάθε συνάντηση.

Όπως είπε αυτό που αναμένει η κυβέρνηση είναι τα ονόματα αυτών που θα συμμετάσχουν στην αυριανή συνάντηση, ενώ υπογράμμισε ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για πρόσθετα μέτρα στήριξης πέραν όσων έχουν ήδη ανακοινωθεί.