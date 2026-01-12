Η Σουηδία θα δαπανήσει 4 δισεκατομμύρια κορώνες (437 εκατομμύρια δολάρια) για συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών που θα παραδοθούν τα επόμενα δύο χρόνια, δήλωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Παλ Γιόνσον.

Το μέλος του ΝΑΤΟ θα αγοράσει μη επανδρωμένα συστήματα, συμπεριλαμβανομένων drone μακράς εμβέλειας, συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου και drone επιτήρησης, καθώς και μη επανδρωμένων αεροσκαφών θαλάσσιας επιτήρησης και ναρκαλιευτικών.

«Κανείς δεν ξέρει πώς θα είναι ο επόμενος πόλεμος, αλλά ένα πράγμα είναι σίγουρο: το μελλοντικό πεδίο μάχης θα χαρακτηρίζεται από μη επανδρωμένα συστήματα και μακρά εμβέλεια», δήλωσε ο Γιόνσον στην ετήσια αμυντική διάσκεψη της Σουηδίας στο Σάλεν.

«Όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό, θα πεθάνει ή θα ηττηθεί. Ο πόλεμος, όπως γνωρίζουμε, είναι σκληρός δάσκαλος».

Επιπλέον, η κυβέρνηση θα επενδύσει 1,3 δισεκατομμύρια κορώνες σε νέους στρατιωτικούς δορυφόρους, δήλωσε ο Γιόνσον.

Η Σουηδία, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία προσχώρησε στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ) τον Μάρτιο του 2024, έχει αυξήσει τις μόνιμες στρατιωτικές δαπάνες από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Η σουηδική κυβέρνηση δανείζεται επίσης 300 δισεκατομμύρια κορώνες για να επιταχύνει την απόκτηση νέου εξοπλισμού, όπως συστήματα αεροπορικής άμυνας, υποβρύχια και επιφανειακά πλοία.