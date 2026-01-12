Πρώτη αγωνιστική για το 2026 και 16η του πρωταθλήματος της SL1, με την σύνοψη της να είναι σχετικά …ευκολοδιάβαστη παρά τις πολλές κραυγές αλλά με συμπεράσματα που ιντριγκάρουν. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε δικαίως στη κορυφή (από εκεί που… μόνος του είχε πέσει στο φινάλε του 2025 μετά τις δύο ισοπαλίες του με Άρη που δεν ήταν γκέλα και με Κηφισιά που ήταν τεράστια γκέλα Του) και ο ΠΑΟΚ στην δεύτερη θέση.

Γιατί όμως φέτος είναι διαφορετικά τα δεδομένα για τον Ολυμπιακό στη μάχη του τίτλου, οι μεταγραφές που πρέπει να κάνουν οι Ιβάν Σαββίδης και Μάριος Ηλιόπουλος, τα σφυρίγματα στο ΑΕΚ-Άρης και η συζήτηση/τοξικότητα με την διαιτησία. Διαβάστε στο Sportdog.gr