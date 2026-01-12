Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι «από τώρα και στο εξής, κάθε χώρα που συναλλάσσεται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα επιβαρύνεται με δασμό 25% σε όλες τις επιχειρηματικές συναλλαγές της με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».

«Αυτή η εντολή είναι τελική και οριστική», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

Η ανακοίνωση φαίνεται να αποτελεί την πιο πρόσφατη προσπάθεια των ΗΠΑ να ασκήσουν πίεση στην Ισλαμική Δημοκρατία, εν μέσω ευρείας κλίμακας αντι-κυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν.

Παρότι ο Τραμπ έχει αποφύγει σαφή αναφορά σε αλλαγή καθεστώτος, έχει απειλήσει με στρατιωτική δράση κατά του Ιράν σε περίπτωση που δολοφονηθούν διαδηλωτές, κάτι που σύμφωνα με αναφορές έχει ήδη συμβεί.

Την Κυριακή, ο Τραμπ ανέφερε ότι η ηγεσία του Ιράν επικοινώνησε με τις ΗΠΑ κατά το Σαββατοκύριακο, εκφράζοντας ενδιαφέρον για διεξαγωγή πυρηνικών διαπραγματεύσεων. Ο πρόεδρος δήλωσε ότι ενδέχεται να εξετάσει την πρόταση, αλλά παράλληλα υπαινίχθηκε ότι μπορεί να πλήξει πρώτα το Ιράν.

Ο Τραμπ αναμένεται να πραγματοποιήσει την Τρίτη συμβούλιο ασφαλείας, κατά τη διάρκεια του οποίου θα ενημερωθεί για τις ενδεχόμενες ενέργειες κατά του Ιράν. Φέρεται να δείχνει προτίμηση σε στρατιωτικό πλήγμα, παραμένοντας ωστόσο ανοιχτός και σε διπλωματική λύση.

Ο πρόεδρος έχει εκφράσει υποστήριξη προς τους διαδηλωτές και έχει δεσμευθεί ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.