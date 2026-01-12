Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας που εξαφανίστηκε από την Πάτρα, ενώ στη δημοσιότητα δόθηκε ένα βίντεο που δείχνει έναν άνδρα περίπου 60 ετών, ο οποίος πιστεύεται ότι εμπλέκεται στην υπόθεση.

Σύμφωνα με τον Alpha που δημοσίευσε και το βίντεο, ο άνδρας αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ. Ως προς την περιγραφή του, αναφέρεται ευτραφής, περίπου 60 ετών, με άσπρα μαλλιά.

Στο βίντεο διακρίνεται να κρατάει ένα κινητό και να σκύβει προς τη 16χρονη, ενώ το κορίτσι είναι ντυμένο ζεστά και κρατάει τη σχολική της τσάντα. Δίπλα τους υπάρχει και μία ακόμα ανήλικη, με τον άνδρα να φαίνεται να της δείχνει κάτι. Ο άνδρας φοράει γυαλιά ηλίου και μπουφάν.

Ο οδηγός ταξί που παρέλαβε τη Λόρα από το Ρίο και την μετέφερε στην περιοχή Ζωγράφου στην Αθήνα, είπε: «Την πήρα από το ραδιοταξί. Η κοπέλα μπήκε στο αυτοκίνητο χωρίς να μιλήσουμε καθόλου σε όλη τη διαδρομή. Είχα πάρει κλήση να την πάω από το Ρίο στην Αθήνα».

Το χρονικό της εξαφάνισης

Το ρολόι έδειχνε 7:30 το πρωί και το ημερολόγιο Πέμπτης 8/1 όταν το κορίτσι εξαφανίστηκε από το σπίτι της στην περιοχή του Ρίου, και σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, την ίδια ημέρα, έφτασε με ταξί στην Αθήνα.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε άμεσα για την εξαφάνισή της και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Λόρα Λ. έχει ύψος 1,60 μ., είναι 50 κιλά, έχει ξανθοκόκκινα μαλλιά και γαλάζια μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε μπουφάν, μαύρο τζιν παντελόνι, μαύρα αθλητικά adidas με λευκές ρίγες και είχε και γκρι σχολική τσάντα.

«Σε περιμένουμε σε αγαπάμε»

Η οικογένειά της, μέσω του Alpha, απευθύνθηκε με ένα μήνυμά της στην ανήλικη.

«Δεν είμαστε θυμωμένοι μαζί σου. Δεν θα υπάρξει καμία τιμωρία, παιδί μου. Είναι σημαντικό για εμάς να ξέρουμε ότι είσαι ζωντανή και ασφαλής. Μπορείς απλώς να μας δώσεις ένα σημάδι. Περιμένουμε. Σε αγαπάμε» επισημαίνουν τα μέλη της οικογένειάς της.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.