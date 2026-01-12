Ο πατέρας της 16χρονης κοπέλας που εξαφανίστηκε στην Πάτρα, υποστήριξε ότι από την πρώτη στιγμή απευθύνθηκε στην αστυνομία, αλλά οι αρχές έδρασαν μέρες αργότερα και κυρίως όταν η υπόθεση απασχόλησε τα ΜΜΕ.

«Πήγε στο σχολείο και δε γύρισε. Φίλοι της λένε πως πήγε στην Αθήνα με ταξί. Πήγαμε αμέσως στην αστυνομία, αλλά η αστυνομία δεν έκανε τίποτα για μερικές μέρες. Όταν δημοσιεύτηκε στην τηλεόραση και οι δημοσιογράφοι μίλησαν για το θέμα, τότε έκαναν ανάλυση του υλικού της κάμερας στο σχολείο. Δεν ξέρω γιατί περίμεναν τόσο. Κανονικά δεν επιτρέπεται ένας ταξιτζής να πάει ένα παιδί μόνο του στην Αθήνα», είπε χαρακτηριστικά στο Live News.

«Πουλούσε πολλά πράγματά της»

Φίλη της 16χρονης μίλησε στην εκπομπή του Mega και είπε ότι προσπαθεί να επικοινωνήσει με την κοπέλα, δίχως επιτυχία όμως.

«Δεν έχω δυστυχώς καμία επικοινωνία. Προσπαθώ μέσω του Tik Tok να επικοινωνήσω μαζί της γιατί δεν το έχει σβήσει. Παρόλα αυτά άλλαξε κινητό και δεν μπορώ να επικοινωνήσω. Μας είχε αναφέρει πολλές φορές ότι η αλλαγή από Γερμανία στην Ελλάδα την δυσκόλευε πάρα πολύ. και μέχρι να μάθει τη γλώσσα. μαζί με όλα αυτά ακολούθησαν δυσκολίες και στο σχολείο. Δεν τα πήγαινε καλά στο σχολείο με αποτέλεσμα να της έχουν περιορίσει τον χρόνο στο διαδίκτυο», είπε στο Live News.

«Ξέρουμε ότι πουλούσε πολλά πράγματά της, ρούχα τσάντες, καλλυντικά. Όταν τη ρώτησα γιατί τα δίνει, μου είπε ότι δεν τα θέλει πια και δεν τη χαρακτηρίζουν», πρόσθεσε στη συνέχεια.