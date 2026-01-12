Οι χθεσινοβραδινές εντάσεις στον Ασπρόπυργο, που είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού στο κεφάλι από ρίψη πέτρας, έγιναν η αφορμή για μια ευρείας κλίμακας αστυνομική παρέμβαση που ξεκίνησε με το πρώτο φως της ημέρας. Ισχυρές δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας εισέβαλαν στους οικισμούς Νέα Ζωή και Νεόκτιστα, περιοχές που βρίσκονται εδώ και καιρό υπό το μικροσκόπιο των αρχών λόγω της έντονης εγκληματικότητας.

Έρευνες σε σπίτια και καταστήματα: Τι εντόπισαν οι αρχές

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι αστυνομικοί επικεντρώθηκαν σε συγκεκριμένους στόχους. Σε έρευνα που έγινε σε ιδιωτική κατοικία, εντοπίστηκε μια κυνηγετική καραμπίνα μαζί με έξι κάμερες παρακολούθησης. Παράλληλα, έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν και σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου βρέθηκαν δύο κάμερες και ένα καταγραφικό σύστημα.

Η επιχείρηση οδήγησε στη σύλληψη ενός ατόμου, το οποίο κατηγορείται για παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, καθώς τα συστήματα παρακολούθησης φέρεται να λειτουργούσαν παράνομα. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Το επιχειρησιακό σχέδιο για τη Δυτική Αττική

Όπως ανακοινώθηκε επίσημα από την ΕΛ.ΑΣ., στο σημείο επιχείρησαν δεκάδες στελέχη από διάφορες υπηρεσίες, ανάμεσά τους άνδρες της ΟΠΚΕ, της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς και ομάδες διαμεσολάβησης. Η παρέμβαση αυτή, σύμφωνα με την αστυνομία, δεν είναι μεμονωμένη αλλά αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες της Δυτικής Αττικής.

Συνολικά ελέγχθηκαν 118 άτομα, ενώ βεβαιώθηκαν δεκάδες τροχονομικές παραβάσεις. Ανάμεσα στις παραβάσεις του ΚΟΚ που καταγράφηκαν ήταν:

Οδήγηση χωρίς δίπλωμα

Μη χρήση ζώνης ασφαλείας

Λοιπές σοβαρές παραβάσεις οδικής ασφάλειας

Στη σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας τονίζεται ότι οι δράσεις αυτές θα συνεχιστούν με στόχο την πρόληψη της παρανομίας και την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης με την τοπική κοινωνία, η οποία συχνά βρίσκεται στο επίκεντρο επεισοδίων.