Το Ιράν προχώρησε στην «απελευθέρωση κρυφά» ενός ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιου, το οποίο είχε κατασχέσει πριν από δύο χρόνια, σύμφωνα με ανάρτηση της Tanker Trackers στην πλατφόρμα Χ, πρόκειται για ανεξάρτητη διαδικτυακή υπηρεσία που παρακολουθεί τις μεταφορές πετρελαίου σε διεθνές επίπεδο.

Στην ανάρτηση δεν δόθηκαν περισσότερες διευκρινίσεις.