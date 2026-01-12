Το ελβετικό χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά, που έγινε πρόσφατα γνωστό λόγω της τραγωδίας στο μπαρ Le Constellation την Πρωτοχρονιά, θα φιλοξενήσει τους αγώνες αλπικού σκι στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2038. Η φωτιά στο μπαρ είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 40 ατόμων και τον τραυματισμό 116 ακόμη, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία και στη χώρα συνολικά.

Λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά το δυστύχημα, οι υπεύθυνοι της υποψηφιότητας της Ελβετίας ανακοίνωσαν ότι το Κραν Μοντανά αποτελεί βασικό σημείο των προτάσεών τους για τους Αγώνες, στο πλαίσιο ενός σχεδίου που εκτείνεται σε όλη τη χώρα, με στόχο τη μείωση των δαπανών για νέες κατασκευές.

Η Ελβετία έχει λάβει προνομιακή θέση από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, γεγονός που σημαίνει ότι καμία άλλη χώρα δεν θα επιτραπεί να υποβάλει πρόταση ενώ η Ελβετία ολοκληρώνει το σχέδιό της, καθιστώντας σχεδόν βέβαιο ότι οι Αγώνες θα πραγματοποιηθούν εκεί.

Η τραγωδία στο μπαρ δεν έχει επηρεάσει το πλάνο των Ολυμπιακών Αγώνων, ωστόσο οι ιδιοκτήτες του Le Constellation αντιμετωπίζουν κατηγορίες, όπως «ανθρωποκτονία εξ αμελείας», καθώς η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από βεγγαλικά που ήρθαν σε επαφή με ηχομονωτικό αφρό στην οροφή.

Η Ελβετίδα σκιέρ Καμίγ Ραστ αφιέρωσε τη νίκη της σε αγώνα σλάλομ στο Παγκόσμιο Κύπελλο στα θύματα της φωτιάς, χτυπώντας δύο φορές τη μαύρη λωρίδα πένθους στον αριστερό βραχίονα της, δηλώνοντας: «Αγωνιζόμαστε για αυτές τις οικογένειες».

Διοργάνωση Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελβετία

Η Ελβετία προγραμματίζει τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2038 ως μια πανεθνική διοργάνωση. Το Σεν Μόριτς θα φιλοξενήσει το μπόμπσλεϊ (αγωνιστικό έλκηθρο), το Ένγκελμπεργκ το άλμα με σκι και το Λέντσερχαϊντε το δίαθλο. Οι αγώνες χόκεϊ θα διεξαχθούν σε Ζυρίχη και Τσουγκ, ενώ μερικά παιχνίδια θα πάνε και στο Λουγκάνο για να εκπροσωπηθεί η ιταλόφωνη περιοχή της χώρας.

Η Λωζάννη, έδρα της ΔΟΕ, θα φιλοξενήσει την τελετή έναρξης, το καλλιτεχνικό πατινάζ και το short-track skating, ενώ η πρωτεύουσα Βέρνη θα φιλοξενήσει την τελετή λήξης. Η Γενεύη θα αναλάβει τα αγωνίσματα ταχύτητας στο πατινάζ και το κέρλινγκ, χρησιμοποιώντας το συγκρότημα Palexpo, που έχει φιλοξενήσει διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, ενώ θα λειτουργεί και ως βάση για διεθνείς τηλεοπτικούς σταθμούς.

Η επιλογή του Κραν Μοντανά τονίζει τον ρόλο της Ελβετίας ως κορυφαίου προορισμού για χειμερινά αθλήματα και ενισχύει τη διεθνή εικόνα της χώρας μετά την πρόσφατη τραγωδία. Το θέρετρο συνδυάζει φυσική ομορφιά, οργανωτική ικανότητα και ιστορική εμπειρία σε διεθνείς αγώνες, καθιστώντας το ιδανικό για τη φιλοξενία των Ολυμπιακών Αγώνων 2038.