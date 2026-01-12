Στο δεύτερο επεισόδιο του Survivor: Αθηναίοι VS Επαρχιώτες που προβλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας, η ομάδα των Επαρχιωτών πανηγύρισε τη δεύτερη ασυλία με ανατροπή στο φινάλε. Ο Μάνος Μαλλιαρός ήταν ο καθοριστικός παίκτης, καθώς ευστόχησε στον τελευταίο κρίκο και χάρισε στη δική του ομάδα τη νίκη με 10-9.

Ο αγώνας κρίθηκε στον τομέα των κρίκων, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο προβάδισμα. Παρά τα αρχικά λάθη, ο Μάνος κατάφερε πρώτα να ισοφαρίσει και στη συνέχεια να σφραγίσει τη νίκη. Από την πλευρά των Αθηναίων, ο Αλέξανδρος Κούρτοβικ δεν κατάφερε να απαντήσει στο τελευταίο σετ, αφήνοντας τους Επαρχιώτες να αναδειχθούν νικητές.

Η κατάκτηση της δεύτερης ασυλίας από τους Επαρχιώτες ανατρέπει τα δεδομένα στο συμβούλιο, δίνοντας στους Αθηναίους το χρόνο να ανασυνταχθούν και να χαράξουν νέα στρατηγική πριν από τη συνέχεια.

Στην ίδια ψηφοφορία, με 11 ψήφους, ο Gio Kay αναδείχθηκε παμψηφεί δεύτερος υποψήφιος των Αθηναίων προς αποχώρηση. Η αγωνία κορυφώθηκε όταν ο παίκτης απευθύνθηκε στον Γιώργο Λιανό για τον τρόπο που παρουσίασε τη δυναμική των ομάδων.

Κατά την ανακοίνωση των ψήφων, ο Γιώργος Λιανός άνοιγε τα χαρτάκια, με το όνομα του Gio να εμφανίζεται σε όλες τις ψήφους εκτός από μία, όπου υπήρχε το όνομα του Γιώργου Τσουκαλά. «Παμψηφεί ο Gio είναι ο δεύτερος υποψήφιος προς αποχώρηση», τόνισε ο παρουσιαστής, υπογραμμίζοντας ότι το αποτέλεσμα ήταν εμφανές από νωρίς.

Ο Gio Kay, όμως, απευθύνθηκε στον παρουσιαστή λέγοντας: «Explain this to me bro. Εσύ ήξερες ακριβώς τι γινότανε και στις δύο καλύβες, σωστά; Γι’ αυτό είχες συγκεκριμένες ερωτήσεις». Ο παίκτης υποστήριξε ότι η συζήτηση έδειχνε τους Αθηναίους ως μια λιγότερο ενωμένη ομάδα: «Ήταν σαν να μας βγάζεις underdogs, σαν να μην είμαστε ενωμένοι». Ο Γιώργος Λιανός παραδέχτηκε ότι γνώριζε τα δεδομένα και των δύο ομάδων, χωρίς όμως να επεκταθεί.

Η παμψηφεί υποψηφιότητα του Gio αναμένεται να επηρεάσει την επόμενη ψηφοφορία, ανοίγοντας τη συζήτηση για τις ισορροπίες εντός των Αθηναίων.

Λίγο πριν την αγωνιστική επιλογή των αντιπάλων στο ίδιο επεισόδιο, ο Σταύρος Φλώρος και ο Gio Kay ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση, αποκαλύπτοντας τις προθέσεις τους.

Όταν ο Γιώργος Λιανός ζήτησε από τον Σταύρο να σχολιάσει αν θα ρισκάρει επιλέγοντας ξανά τον Gio, η συζήτηση μετατράπηκε σε λεκτική ένταση. Ο Σταύρος σχολίασε: «Τον έχω πάρει λίγο με φόβο να σ’ το πω την αλήθεια… Ίσως σήμερα δεν ακολουθήσουμε αυτή την τακτική, θα φανεί. Το σίγουρο είναι ότι ακούω πολλά βαρύγδουπα σχόλια… Δεν βλέπω ακόμα πράξεις. Θεωρώ ότι δεν μπορούμε να κρίνουμε από ένα αγώνισμα. Και να υπάρχει σεβασμός και από τις δύο ομάδες. Να λείπουν σχόλια γενικά».

Ο Gio Kay απάντησε με ένταση: «Θέλει respect; Πρώτα μάθε λίγο να μιλάς με τσαμπουκά σαν μάγκας και θα σου δώσουμε respect bro… Μίλα στο γήπεδο. Right, right, right. Keep running bro».

Η ένταση ανάμεσα στη Μαντίσα Τσότα και τον Δημήτρη Θεοδωρόπουλο συνεχίστηκε μετά την πρώτη ψηφοφορία, όταν η Μαντίσα ψηφίστηκε από τον 29χρονο αθλητικογράφο. Στην κάμερα, η ίδια σχολίασε: «Θέλει να βγαίνει μπροστά και εμείς οι υπόλοιποι να μη φαινόμαστε και να φαίνεται ότι δεν κάνουμε και τίποτα».

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης ανέφερε: «Λέει, αγωνιστικά δεν μπορεί να μου πει κανένας τίποτα. Και στην καλύβα, λέει, κάνω πάρα πολλά. Γιατί με ψηφίσατε εμένα; Πόσο άδικη ήταν οι δύο ψήφοι που πήρα; Το λέει αυτό. Και τώρα έρχεται εδώ πέρα και μας λέει, εντάξει μωρέ με το συναίσθημα, εντάξει δικαιολογούνται, όλα αυτά. Δεν- δεν- δεν συνδέονται τώρα με το άλλο. Η σκέψη της είναι η μία εδώ, η άλλη εκεί. Δεν βγάζει νόημα. Γι’ αυτό λέω ότι απλά μιλάει χωρίς να έχει σκεφτεί πρώτα».