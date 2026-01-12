Την Τρίτη αναμένεται να γίνει η μία συνάντηση του πρωθυπουργού με τους αγρότες, ενώ η άλλη είναι στον «αέρα», ύστερα από αντιρρήσεις ορισμένων αγροτοσυνδικαλιστών.

Πιο αναλυτικά, οι αγρότες είχαν εισηγηθεί να γίνουν δύο συναντήσεις. Στην πρώτη θα συμμετείχαν εκπρόσωποι των αγροτών και στη δεύτερη εκπρόσωποι κτηνοτρόφων, αλιέων και μελισσοκόμων. Η κυβέρνηση έκανε δεκτή την εισήγηση, αλλά σήμερα σε αγροτική σύσκεψη στη Θεσσαλία ορισμένα μπλόκα διαφώνησαν, επειδή οι δύο συναντήσεις θα γίνονταν με 2 ή 3 ώρες διαφορά μεταξύ τους.

Μπλόκα από Λάρισα, Κάστρο, Καρδίτσα και Κρήτη αποφάσισαν λοιπόν να μη συμμετέχουν στις συναντήσεις, αναφέροντας ότι δεν γίνεται να συζητηθούν τα προβλήματά τους «σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα».

Έτσι, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα γίνει μόνο μια συνάντηση και συγκεκριμένα στις 15.00, με εκπροσώπους αγροτών και κτηνοτρόφων.

Επίσης, κυβερνητικές πηγές σημείωσαν:

«Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή είχε πει “Ναι” στο διάλογο με τους αγρότες, με τον ίδιο τον πρωθυπουργό, στις 6 Δεκεμβρίου από το Μαρκόπουλο, να τους προτείνει συνάντηση, εφόσον έχουν συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα.

Σαράντα ημέρες μετά, αποδείχθηκε πως οι προθέσεις κάποιων εκπροσώπων των μπλόκων ήταν άλλες και δεν αφορούσαν σε καμία περίπτωση την ικανοποίηση δίκαιων αιτημάτων του αγροτικού κόσμου.

Γιατί, όποιος πιστεύει στο δίκαιο των αιτημάτων του και σε κάποια λύση, προσέρχεται στο διάλογο. Η τελευταία πρόσκληση σε συνάντηση από την κυβέρνηση ήταν χθες το απόγευμα και μάλιστα για δύο ραντεβού με τον πρωθυπουργό καθώς η μία ομάδα εκπροσώπων των μπλόκων δεν επιθυμούσε να προσέλθει μαζί με τη δεύτερη ομάδα των κινητοποιήσεων. Από την πρώτη στιγμή έγινε σαφές ότι ο διάλογος προϋποθέτει κανόνες λειτουργίας, ώστε να είναι αποτελεσματικός και όχι προσχηματικός. Η πρόβλεψη για ανώτατο αριθμό 20 εκπροσώπων ανά συνάντηση αποτελεί στοιχειώδη όρο, για να μπορεί να διεξαχθεί μια ουσιαστική συζήτηση με τον πρωθυπουργό. Δεν μπορεί να τίθεται εκ των υστέρων υπό αμφισβήτηση κάτι που είχε εξαρχής γνωστοποιηθεί.

Ωστόσο, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, συνέχισε να εξαντλεί κάθε περιθώριο επιείκειας για να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος και αποδέχθηκε ο αριθμός των 20 ατόμων που είχε ζητηθεί και υπάρχει δυνατότητα να μεταβούν στο Μέγαρο Μαξίμου, να ανέβει στα 25.

Δυστυχώς, για ακόμη μια φορά η όποια προσπάθεια διαλόγου από πλευράς της κυβέρνησης, τινάζεται στον αέρα με αποκλειστική υπαιτιότητα μιας μικρής μειοψηφίας εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα, που χρησιμοποιεί τον αγροτικό αγώνα ως άλλοθι για προσωπικές ή εξωθεσμικές επιδιώξεις και η οποία επιθυμούσε να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό και πρόσωπα ελεγχόμενα από τις Αρχές για παράνομες επιδοτήσεις ή παραβατικές συμπεριφορές.

Από την πρώτη στιγμή, ως Πολιτεία τηρήσαμε κάθε υπόσχεση, αφού λάβαμε την έγκριση από την Ε.Ε. και ολοκληρώσαμε το σύνολο των πληρωμών, φθάνοντας τα 3,8 δις ευρώ, ποσό ρεκόρ σε σύγκριση με το παρελθόν, ενώ σε συνέχεια όσων πολλών έχουν υλοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια, ικανοποιούμε την πλειονότητα των αιτημάτων. Υπενθυμίζεται ότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πρότεινε τη σύσταση Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για τη χάραξη Εθνικής Στρατηγικής για τον πρωτογενή τομέα.

Ο διάλογος γίνεται για να δοθούν λύσεις στους πολλούς – στους περίπου 600.000 γεωργούς, κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους της χώρας – και όχι για να εξυπηρετηθούν οι προσωπικές επιλογές ή οι κομματικές σκοπιμότητες των λίγων.

Η κυβέρνηση, αλλά κυρίως η κοινωνία δεν έχει άλλο χρόνο για εκείνους που με οποιοδήποτε κίνητρο θέλουν να συνεχίσουν την επαναστατική γυμναστική.

Θα εφαρμοστούν όλα όσα έχουν προαναγγελθεί προς όφελος των αγροτών και των κτηνοτρόφων και σε περίπτωση κλιμάκωσης κινητοποιήσεων μόνες αρμόδιες είναι οι αρχές».

Κλιμακώνουν στο Μπλόκο του Προμαχώνα

Την ίδια ώρα κλιμακώνουν τον αγώνα τους οι αγρότες στο Μπλόκο του Προμαχώνα, καθώς θα κλείσει ο μεθοριακός σταθμός αύριο στις 12:00 για τα φορτηγά επ’ αόριστον.

Οι αγρότες σκληραίνουν τη στάση τους αφού όπως λένε κάποιες ώρες της ημέρας θα προχωράνε στον αποκλεισμό του σταθμού και για τα ΙΧ αυτοκίνητα.

Δεν θα ανακοινώνουν νωρίτερα τι ώρα θα κλείνουν και για τα ΙΧ. Θα εκτιμούν την κατάσταση και θα προχωρούν για πρώτη φορά από τις 3 Δεκεμβρίου σε αποκλεισμό του Μεθοριακού σταθμού και για τα ΙΧ αυτοκίνητα.

Αυτό που λένε οι αγρότες στον Προμαχώνα είναι ότι η αρχική πρόταση ήταν να κατέβουν 25 αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς, εφόσον δεν έγινε δεκτή αυτή η πρόταση «εμείς σκληραίνουμε τη στάση μας, κλιμακώνουμε τον αγώνα μας».