Ομάδα αρχαιολόγων ανακάλυψε τον τάφο μιας γυναίκας με καταγωγή από τη δυναστεία των Τανγκ. Η περίοδος της δυναστείας των Τανγκ είναι γνωστή και ως «χρυσή εποχή» της Κίνας. Ο τάφος έκρυβε στο εσωτερικό του νέες πληροφορίες για τα εμπορικά δίκτυα του 7ου αιώνα.

Μεταξύ 2022 και 2024, το τοπικό Ινστιτούτο Αρχαιολογίας του Σανξί ανέσκαψε μια σειρά από αρχαίους τάφους στο χωριό Τζιαλί του Ζιάν. Από όλους αυτούς, ο τάφος της συζύγου ενός στρατιωτικού αξιωματικού ξεχώρισε ως ένα εντυπωσιακό παράδειγμα λόγω του πλούτου των αντικειμένων που περιείχε. Με μια σαφή χρονολογική ένδειξη, 17 Μαΐου 698 μ.Χ., οι αρχαιολόγοι μπόρεσαν να προσδιορίσουν με σαφήνεια ότι ο τάφος ανήκε στη Ma San Niang, καθώς και πότε και πού είχε πεθάνει. Μαζί της θάφτηκαν ένα εξαιρετικό σετ περιποίησης από χρυσό και ασήμι, καθώς και 19 περσικά νομίσματα σε άριστη κατάσταση. Η παρουσία περσικών νομισμάτων στον τάφο της αντανακλά την ιστορική σημασία του τάφου αυτής της ευγενούς γυναίκας, καθώς περιείχε δείγματα χειροτεχνίας που ενσωμάτωναν τόσο τοπικά όσο και ξένα στυλ. Τα αριστοτεχνήματα αυτά αποτελούν απτά παραδείγματα των εμπορικών δικτύων και πολιτισμικών ανταλλαγών που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια μιας από τις πιο σημαντικές περιόδους της Κίνας: τη δυναστεία των Τανγκ.

Ένας τάφος που αντικατοπτρίζει μια χρυσή εποχή

Από τον τάφο ανακτήθηκαν συνολικά 19 αντικείμενα από χαλκό, σίδηρο, πέτρα και, κυρίως, χρυσό και ασήμι. Αυτά τα αντικείμενα επιβεβαιώνουν την άποψη ότι η δυναστεία των Τανγκ ήταν μια εκλεπτυσμένη και εξελιγμένη δυναστεία στην κινεζική ιστορία, που χαρακτηριζόταν από αφθονία, σταθερότητα και, ως εκ τούτου, μια ακμάζουσα πολιτιστική παρουσία. Εξ ου και ο τάφος της γυναίκας περιείχε προσωπικά αντικείμενα εξαιρετικής κατασκευής, όπως η τσάντα με τα καλλυντικά της, η οποία ήταν πρακτικά ένα έργο τέχνης, καθώς ήταν γυναίκα της βασιλικής αυλής εκείνη την εποχή.

Αξεσουάρ μαλλιών από χρυσό και ασήμι

Στην μετά θάνατον ζωή της, η γυναίκα αυτή έφερε μαζί της μια σειρά από αντικείμενα που χρησιμοποιούσε καθημερινά. Αυτά περιλάμβαναν έναν οκταγωνικό χάλκινο καθρέφτη διακοσμημένο με λουλούδια και πουλιά, μια χρυσή φουρκέτα και ένα χρυσό χτένι με πλούσια λεπτομέρεια, φιλγκράν και κοκκία. Μεταξύ των ασημένιων αντικειμένων υπήρχαν ένα τρίποδο βάζο και ένα ασημένιο κύπελλο με εντυπωσιακά σχέδια σταφυλιών και αγιοκλήματος. Το μοτίβο αυτό ήταν πολύ συνηθισμένο στις δυτικές περιοχές του Δρόμου του Μεταξιού. Το σχέδιο αυτό αναδεικνύει την επιρροή της δυτικής εικονογραφίας στην κινεζική χειροτεχνία που απευθυνόταν στην ελίτ. Θυμίζουμε ότι η κοσμοπολίτικη πολυπολιτισμικότητα που χαρακτήριζε την κοινωνία της δυναστείας των Τανγκ βασιζόταν στην ύπαρξη του Δρόμου του Μεταξιού.

Τα σασσανιδικά περσικά νομίσματα αντικατοπτρίζουν τους εκτεταμένους δεσμούς που είχε η Κίνα με τον υπόλοιπο κόσμο. Σύμφωνα με έναν από τους επικεφαλής ερευνητές, ο τάφος της παρέχει «σημαντικά στοιχεία για την πολιτιστική αλληλεπίδραση και το διεθνές εμπόριο κατά τη διάρκεια της δυναστείας των Τανγκ». Τα ευρήματα ενισχύουν το στάτους της δυναστείας, που έχει εδραιωθεί στην ιστορία ως ένα από τα πιο συνδεδεμένα αυτοκρατορικά κράτη της μεσαιωνικής εποχής, το οποίο επηρέασε ακόμη και τα πιο προσωπικά αντικείμενα που κρατούσαν στα χέρια τους τα άτομα που ζούσαν στη «χρυσή αυτή εποχή». Τέλος, η γυναίκα θάφτηκε μαζί με σχεδόν 1.000 νομίσματα Kaiyuan Tongbao δεμένα στη μέση και στο δεξί της πόδι, όπως αναφέρει δημοσίευμα του ιστότοπου Interesting Engineering.