Ο ουρανός σε μια πόλη της Αγγλίας βάφτηκε μυστηριωδώς ροζ αυτή την εβδομάδα, προκαλώντας έκπληξη και έντονη συζήτηση στους κατοίκους, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Το ασυνήθιστο φαινόμενο σημειώθηκε στην κομητεία West Midlands, στην κεντρική Αγγλία, κατά τη διάρκεια χιονόπτωσης την Πέμπτη, όταν ο ουρανός άρχισε ξαφνικά να φωτίζεται με έντονη ροζ απόχρωση.

Η απάντηση στο μυστήριο αποδείχθηκε τελικά απλή. Όπως εξήγησε η τοπική ποδοσφαιρική ομάδα Hednesford Town FC, το ροζ φως προερχόταν από LED φώτα που είχαν τοποθετηθεί στο γήπεδό της, με σκοπό να βοηθήσουν την ανάπτυξη και την αποκατάσταση του γρασιδιού.

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η ομάδα ανέφερε: «Φαίνεται πως το “βόρειο σέλας” πάνω από το Hednesford ήταν τελικά πιο κοντά απ’ ό,τι νομίζαμε. Η ροζ λάμψη στον ουρανό ήταν στην πραγματικότητα τα LED φώτα του γηπέδου μας και όχι το σέλας».

Η ανάρτηση προκάλεσε σχόλια από κατοίκους της περιοχής. Κάποιοι εξέφρασαν τον θαυμασμό τους, γράφοντας ότι δεν γνώριζαν πως το γήπεδο διέθετε τέτοιο εξοπλισμό, ενώ άλλοι παραδέχτηκαν πως «ολόκληρη η πόλη ξεγελάστηκε».

Υπήρξαν όμως και αντιδράσεις, με έναν χρήστη να σχολιάζει πως αναρωτιέται τι πιστεύουν οι κάτοικοι που ζουν κοντά στο στάδιο για τη φωτορύπανση που προκάλεσε το φαινόμενο.