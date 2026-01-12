Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης δηλώνει διαθέσιμος να εξετάσει τη συμμετοχή του σε νέο πολιτικό σχήμα, αποφεύγοντας όμως οποιαδήποτε πρόωρη ταύτιση με κόμμα ή οργανωμένη πρωτοβουλία. Η παρέμβασή του τοποθετείται στο πλαίσιο της δημόσιας συζήτησης και των σεναρίων που έχουν αναπτυχθεί γύρω από το πολιτικό εγχείρημα που φέρεται να σχετίζεται με τη Μαρία Καρυστιανού.

Σε δημόσια τοποθέτησή του, ο κ. Φαραντούρης δεν αναφέρεται ονομαστικά στη Μαρία Καρυστιανού, τονίζει ωστόσο ότι «καλωσορίζει την κάθοδο στην πολιτική οποιουδήποτε πολίτη», εκφράζει τη στήριξή του στις διεκδικήσεις για δικαιοσύνη και διαφάνεια και ξεκαθαρίζει ότι από την αρχή έχει επισημάνει πως «να μην προεξοφλεί κανείς τη συμμετοχή μου πουθενά».

Παράλληλα, διευκρινίζει ότι η απόφασή του για ενδεχόμενη πολιτική συμπόρευση δεν μπορεί να ληφθεί χωρίς σαφές πλαίσιο, καθώς –όπως σημειώνει– καθοριστικό ρόλο παίζουν τόσο οι άνθρωποι που θα στελεχώσουν μια τέτοια προσπάθεια όσο και το πολιτικό της αποτύπωμα. Ως βασικά και αδιαπραγμάτευτα κριτήρια θέτει την εθνική κυριαρχία, την κοινωνική δικαιοσύνη και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Η αναρτήση του:

Kαλωσορίζω την κάθοδο στην πολιτική οποιουδήποτε πολίτη και ενώνω τη φωνή μου για δικαιοσύνη και διαφάνεια. Επαναλαμβάνω αυτό που απ' την πρώτη στιγμή είπα, «να μην προεξοφλεί κανείς τη συμμετοχή μου πουθενά». Οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή μου σε οποιοδήποτε πολιτικό εγχείρημα… pic.twitter.com/PPAoGcITJN — Νικόλας Φαραντούρης / Nikolas Farantouris (@NFarantouris) January 12, 2026



«Kαλωσορίζω την κάθοδο στην πολιτική οποιουδήποτε πολίτη και ενώνω τη φωνή μου για δικαιοσύνη και διαφάνεια. Επαναλαμβάνω αυτό που απ’ την πρώτη στιγμή είπα, «να μην προεξοφλεί κανείς τη συμμετοχή μου πουθενά». Οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή μου σε οποιοδήποτε πολιτικό εγχείρημα είναι τα πρόσωπα και οι πολιτικές και οι 3 άξονες: α) Εθνική κυριαρχία, β) κοινωνική δικαιοσύνη, γ) περιφερειακή ανάπτυξη. Το αίτημα για δικαιοσύνη είναι πιο επίκαιρο από ποτέ αλλά δεν είναι το μόνο. Στηρίζω με όλες μου τις δυνάμεις τον αγώνα του κινήματος των πολιτών και των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών και καλωσορίζω για ακόμη μια φορά την κάθοδο στην πολιτική όποιου προσώπου επιθυμεί να δώσει τη μάχη μέσα στους δημοκρατικούς θεσμούς. Κι ασφαλώς παραμένω προσηλωμένος στο έργο μου στην Ευρωβουλή, όπως άλλωστε έχω απ’ την αρχή δεσμευθεί».