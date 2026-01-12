Ο Τσετσένος πολέμαρχος Ραμζάν Καντίροφ νοσηλεύεται με νεφρική ανεπάρκεια, σύμφωνα με πληροφορίες των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών.

Κυκλοφορούν φήμες ότι η υγεία του Καντίροφ επιδεινώνεται σε τέτοιο βαθμό που το Κρεμλίνο ήδη εξετάζει ποιος θα αναλάβει τη θέση του ως επικεφαλής της Τσετσενικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Ουκρανίας, Ukrinform, επικαλούμενο πηγή.

Η πηγή από τη Διεύθυνση Κεντρικών Πληροφοριών του Υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας, η οποία παρέμεινε ανώνυμη, ανέφερε ότι ο Καντίροφ υποβάλλεται σε αιμοκάθαρση, χωρίς οι γιατροί να κάνουν συγκεκριμένες προβλέψεις για την κατάστασή του.

Πρόσθεσε ότι μέλη του ισχυρού κύκλου του, συμπεριλαμβανομένων και μελών της οικογένειάς του από το εξωτερικό, έχουν συρρεύσει στο προσκέφαλό του, καθώς νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο στην Τσετσενία.

Σύμφωνα με αναφορές, η επείγουσα θεραπεία έχει προκαλέσει αυξανόμενη ανησυχία πίσω από τα παρασκήνια, ειδικά από τότε που ο Καντίροφ εμφανίστηκε για τελευταία φορά δημόσια πριν από μια εβδομάδα, όταν τον είδαν να χρησιμοποιεί μπαστούνι.

Το Ukrinform ανέφερε ότι η αναζήτηση του Κρεμλίνου για αντικαταστάτη του Καντίροφ έχει ενταθεί. Ο Μαγκόμεντ Νταούντοφ, ο Άπτι Αλαουντίνοφ και ο μεγαλύτερος γιος του Καντίροφ, Αχμάτ Καντίροφ, είναι μεταξύ των επικρατέστερων υποψηφίων, αν και τελικά η απόφαση θα ληφθεί από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Την περασμένη εβδομάδα ανακοινώθηκε ότι ο 20χρονος Αχμάτ Καντίροφ είχε διοριστεί από τον πατέρα του στη θέση του αναπληρωτή επικεφαλής της κυβέρνησης της Δημοκρατίας, επιπλέον της θέσης του ως υπουργού Αθλητισμού και άλλων. Η κίνηση αυτή θεωρήθηκε ευρέως ως προετοιμασία για μια πιθανή διαδοχή και οδήγησε σε κατηγορίες για νεποτισμό.

Ο Καντίροφ διόρισε έναν άλλο γιο του, τον Άνταμ Καντίροφ, ως επικεφαλής της ασφάλειας το 2023 – την ίδια χρονιά που ξυλοκόπησε έναν κρατούμενο με την κατηγορία ότι έκαψε το Κοράνι, σύμφωνα με την εφημερίδα Moscow Times.

Ο Καντίροφ φέρεται να έχει διορίσει τουλάχιστον 96 συγγενείς σε επίσημες ή εταιρικές θέσεις από τότε που ανέλαβε την εξουσία στην Τσετσενία το 2007.

Οι επικριτές του τον κατηγορούν ότι τις τελευταίες δύο δεκαετίες κυβερνά τη Δημοκρατία σαν να είναι προσωπική του φέουδο.

Το Κρεμλίνο τον έθεσε ηγέτη της Τσετσενίας, αφού η Δημοκρατία πέρασε υπό ρωσικό έλεγχο μετά από μια δεκαετία αιματηρών αγώνων για την ανεξαρτησία.

Ομάδες για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν κατηγορήσει τον Καντίροφ για μια σειρά παραβιάσεων, συμπεριλαμβανομένης της αναγκαστικής εξαφάνισης αντιπάλων, βασανιστηρίων και δίωξης ομοφυλοφίλων. Έχει επίσης συνδεθεί με αρκετές δολοφονίες, μερικές από τις οποίες στην Ευρώπη. Το 2021, του επιβλήθηκαν κυρώσεις από τις ΗΠΑ για την υποτιθέμενη συμμετοχή του σε εξωδικαστικές εκτελέσεις. Ο ίδιος αρνείται όλες τις κατηγορίες.

Ο Καντίροφ έχει εκφράσει ανοιχτά την υποστήριξή του στους φιλοκρεμλινικούς αντάρτες στην ανατολική Ουκρανία και στην προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία. Οι τσετσενικές δυνάμεις έχουν πολεμήσει στην Ουκρανία στο πλαίσιο της ρωσικής εισβολής.

Ο τσετσενικός ηγέτης είναι βασικός σύμμαχος του Πούτιν και ένας από τους πιο ισχυρούς και φοβερούς άνδρες στη Μόσχα.

Η κακή κατάσταση της υγείας του θέτει σε αμφισβήτηση το μέλλον της Τσετσενίας – και τον έλεγχο της Μόσχας επί της Δημοκρατίας.