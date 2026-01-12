«Είμαστε θετικοί στον διάλογο με τον πρωθυπουργό, με μοναδικό στόχο την ανάδειξη όλων των σοβαρών και διαχρονικών προβλημάτων που ταλανίζουν τον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο, τόσο ως παραγωγούς όσο και ως κατοίκους ενός νησιού με ιδιαίτερες και αυξημένες δυσκολίες». Αυτό αναφέρει το Παγκρήτιο Συντονιστικό Κρήτης που τοποθετείται δημόσια ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησης του πρωθυπουργού με τα αγροτικά μπλόκα. Μετά ωστόσο την τοποθέτηση παραγωγών που ανήκουν στο μπλόκο της Νίκαιας, πως η παρουσία Κρητικών στον διάλογο είναι λόγος για να μην παραβρεθούν οι ίδιοι, τα μέλη του συντονιστικού Κρήτης αποφάσισαν να μη συμμετέχουν στον διάλογο με τον πρωθυπουργό.



«Για να μην υπάρχει καμία προσχηματική δικαιολογία, παραχωρούμε τον χώρο του διαλόγου σε αυτούς. Με τη στάση μας αυτή αφαιρούμε κάθε επιχείρημα περί μη συμμετοχής, καθώς δεν αποδεχόμαστε σε καμία περίπτωση την εργαλειοποίηση της ενότητας του αγροτικού κόσμου» δηλώνει χαρακτηριστικά το Παγκρήτιο.

Όπως επισημαίνουν τα μέλη του συντονιστικού: «Πιστεύουμε στον διάλογο και το έχουμε αποδείξει έμπρακτα και στο πρόσφατο παρελθόν, συμμετέχοντας υπεύθυνα, με τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις, σε κάθε θεσμική διαδικασία. Ωστόσο, η διατύπωση από συναδέλφους μας παραγωγούς που ανήκουν στο μπλόκο της Νίκαιας και σε άλλα μπλόκα, σύμφωνα με την οποία η παρουσία των Κρητικών αποτελεί λόγο μη συμμετοχής τους στον διάλογο, μας βρίσκει κάθετα αντίθετους. Για τον λόγο αυτό, και προκειμένου να μην υπάρχει καμία προσχηματική δικαιολογία, παραχωρούμε τον χώρο του διαλόγου σε αυτούς…». Παράλληλα, καθιστούν σαφές ότι «…οποιαδήποτε περαιτέρω στοχοποίηση της Κρήτης ή των κρητικών παραγωγών από συναδέλφους μας, θα λαμβάνει την ανάλογη, τεκμηριωμένη απάντηση. Οι διαφορές στις τιμές των προϊόντων και στο κόστος παραγωγής μεταξύ Κρήτης και ηπειρωτικής χώρας είναι μεγάλες και αδιαμφισβήτητες. Όταν στην Κρήτη το γάλα πωλείται με 1 ευρώ και αλλού φτάνει το 1,70, όταν το κόστος ζωοτροφών όπως το τριφύλλι, ανέρχεται στα 57 λεπτά και σε άλλες περιοχές στα 22, γίνεται σαφές ότι τέτοιες προσεγγίσεις δεν αδικούν την Κρήτη, αλλά υπονομεύουν συνολικά τους αγώνες όλων των παραγωγών». Τονίζουν δε πως «αν οι παραγωγοί της Κρήτης είχαν αντίστοιχες τιμές και κόστη παραγωγής, δεν θα υπήρχε ανάγκη, ούτε για επιδοτήσεις ούτε για διαρκείς κινητοποιήσεις. Το πραγματικό ζητούμενο είναι δίκαιες τιμές, βιώσιμη παραγωγή και ίσοι όροι για όλους. Ο αγώνας είναι κοινός και δεν περισσεύει κανείς. Παραμένουμε ανοιχτοί σε κάθε ουσιαστικό διάλογο που μπορεί να συμβάλει στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί».

Πηγή: ΑΠΕ