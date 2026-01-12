Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο που δείχνει έναν οδηγό να παρατάει το φορτηγό στη μέση του δρόμου για να πάρει σουβλάκια, αδιαφορώντας για το τεράστιο μποτιλιάρισμα που δημιούργησε.

Χωρίς να αναφέρεται το μέρος και ο χρόνος που τραβήχτηκε το βίντεο, η λεζάντα γράφει: «Όταν κλείνεις το δρόμο για να πάρεις σουβλάκια».

Στα πλάνα διακρίνεται ένας άνδρας που κρατάει σακούλα με σουβλάκια και επιστρέφει στο φορτηγό που παράτησε στη μέση του δρόμου, όταν κόσμος πέφτει να τον «φάει».

«Καλά δεν ντρέπεσαι», ακούγεται να λέει μια φωνή, με τον ίδιο να απαντάει με απορία… : «Και τι να κάνω;».

Δείτε το βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου: