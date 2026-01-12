Σοβαρά ερωτήματα προκαλούν αποκαλύψεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας στην Τουρκία, σύμφωνα με τις οποίες τρία μέλη του Ισλαμικού Κράτους (ISIS), τα οποία είχαν συμμετάσχει ενεργά σε πολεμικές επιχειρήσεις στη Συρία και άλλες εμπόλεμες ζώνες, απέκτησαν τουρκική υπηκοότητα μαζί με τις οικογένειές τους.

Παράλληλα, ακόμη 19 μέλη του ISIS έζησαν στη χώρα με ξένα έγγραφα ταυτοποίησης και καθεστώς προσωρινής ή διεθνούς προστασίας.

Οι πληροφορίες προέρχονται από επίσημα έγγραφα που επικαλείται ο τουρκικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Kısa Dalga και βασίζονται σε έρευνες αντιτρομοκρατικών υπηρεσιών κατά τα έτη 2023 και 2024.

Τουρκία και έρευνες για δράση του ISIS

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι ύποπτοι ταυτοποιήθηκαν μέσω τεχνικών αναλύσεων προπαγανδιστικού υλικού του ISIS, όπως βίντεο και φωτογραφίες από εμπόλεμες περιοχές. Τα ευρήματα ενσωματώθηκαν σε δικογραφίες που σχηματίστηκαν από εισαγγελίες σε πολλές επαρχίες, μεταξύ των οποίων η Άγκυρα, η Κωνσταντινούπολη, η Προύσα και η Μερσίνα.

Οι εισαγγελείς διαπίστωσαν ότι 21 άτομα που είχαν βρεθεί σε ζώνες σύγκρουσης απέκτησαν έγγραφα ταυτότητας μέσω των τοπικών υπηρεσιών μετανάστευσης. Από αυτούς, τρεις έλαβαν αργότερα την τουρκική υπηκοότητα, η οποία επεκτάθηκε και στις συζύγους και τα παιδιά τους.

Τουρκία: Υπηκοότητα σε πρώην μαχητές

Τα τρία πρόσωπα που απέκτησαν υπηκοότητα κατονομάζονται ως Sultan Abdulrahman Mohammed Balmahar, Marvan Alziyap και Ammar Almarawi. Και οι τρεις εμφανίζονται σε οπτικό υλικό του ISIS από τη Ράκα της Συρίας και κατηγορούνται για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ύποπτοι εργάζονταν νόμιμα στην Τουρκία, ακόμη και σε πανεπιστήμια ή ιδιωτικές εταιρείες, ενώ χρησιμοποιούσαν πολλαπλούς τηλεφωνικούς αριθμούς και διαφορετικά ονόματα. Ένας εξ αυτών φέρεται να εργάστηκε ως προγραμματιστής λογισμικού με πλήρη ασφάλιση.

Τουρκία, ISIS και διεθνείς ανησυχίες

Παρότι η Τουρκία έχει χαρακτηρίσει επίσημα το ISIS ως τρομοκρατική οργάνωση και πραγματοποιεί τακτικές επιχειρήσεις εναντίον του, παλαιότερες εκθέσεις πληροφοριών και δικαστικές υποθέσεις έχουν δείξει ότι οικονομικοί διαμεσολαβητές και υποστηρικτικά δίκτυα της οργάνωσης λειτούργησαν από τουρκικές πόλεις, ιδιαίτερα κοντά στα σύνορα με τη Συρία.

Η χώρα έχει δεχθεί επανειλημμένα τρομοκρατικά χτυπήματα την τελευταία δεκαετία, με πιο αιματηρό εκείνο της Πρωτοχρονιάς του 2017 σε νυχτερινό κέντρο της Κωνσταντινούπολης, όπου σκοτώθηκαν 39 άνθρωποι.

Τουρκία: Πολιτική αντιπαράθεση και επιχειρήσεις ασφαλείας

Οι αποκαλύψεις έρχονται σε μια περίοδο που η Τουρκία έχει εντείνει τις πανεθνικές επιχειρήσεις κατά του ISIS, μετά τον θάνατο τριών αστυνομικών σε επιχείρηση στην επαρχία της Γιάλοβα (βυζαντινή Ελενούπολη). Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν απέτρεψε εγκαίρως τη δράση τζιχαντιστών στο εσωτερικό της χώρας, ενώ η κυβέρνηση απορρίπτει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι έχει ενισχύσει σημαντικά την αντιτρομοκρατική στρατηγική της.

Οι νέες αποκαλύψεις αναμένεται να εντείνουν τη δημόσια συζήτηση γύρω από την ασφάλεια, τη μεταναστευτική πολιτική και τη διαχείριση της τρομοκρατικής απειλής στην Τουρκία.