Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών ζήτησε και επίσημα την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από την προεδρία.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει ήδη σταλεί σχετικό e-mail.

Σημειώνεται, ότι η Μαρία Καρυστιανού είχε δηλώσει πρόσφατα ότι τον Μάρτιο λήγει η θητεία της. «Περιμένω να μου ζητηθεί επισήμως να αποχωρήσω. Περιμένω το αντίστοιχο email. Τον Μάρτιο λήγει ούτως ή άλλως η θητεία μου. Παρ’ όλα αυτά, εφόσον μου ζητηθεί κάτι τέτοιο από το Δ.Σ., ευχαρίστως θα παραχωρήσω τη θέση μου», είχε πει.

Σε συνέντευξη που έδωσε στον ΑΝΤ1 όμως, έθεσε ως προϋπόθεση για την παραίτησή της τη σύγκληση γενικής συνέλευσης.

«Όταν μου ζητηθεί επισήμως, που σημαίνει μέσα από τη νορμάλ διαδικασία, δηλαδή μια γενική συνέλευση και το αποτέλεσμα της συνέλευσης, βεβαίως και θα παραιτηθώ. Ο λόγος που δεν παραιτούμαι από μόνη μου είναι γιατί εγώ παραμένω πιστή σε αυτά που ορίζει ο σύλλογος ως προς τον σκοπό της δημιουργίας και ύπαρξής του», είχε δηλώσει.