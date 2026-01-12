Η Πολιτεία του Ιλινόι κατέθεσε αγωγή κατά της ομοσπονδιακής κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, καταγγέλλοντας «επικίνδυνη χρήση βίας» από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Πολιτείας, Τζ. Μπ. Πρίτσκερ.

«Αν και οι εναγόμενοι περιγράφουν αυτήν την επίθεση ως “επιβολή του νόμου στο θέμα της μετανάστευσης”, η πραγματικότητα είναι ότι ένστολοι, με στρατιωτική εκπαίδευση, που φέρουν ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα και άλλον στρατιωτικό οπλισμό περιφέρονται μανιασμένα επί μήνες στο Σικάγο και τις γύρω περιοχές, σταματώντας παράνομα, ανακρίνοντας και συλλαμβάνοντας κατοίκους και εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον τους με χημικά» αναφέρεται στη μήνυση.

Στο έγγραφο, που κατατέθηκε στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Βόρειας Περιφέρειας του Ιλινόι, κατηγορείται η κυβέρνηση Τραμπ ότι «προκαλεί αναταραχή και καλλιεργεί κλίμα φόβου» στην Πολιτεία.