Η Τσέλσι πάτησε με 3-0 τη Μπαρτσελόνα στο μεγάλο παιχνίδι της Τρίτης (25/11) για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League ενώ η Λεβερκούζεν πήρε μεγάλη εκτός έδρας νίκη με 2-0 επί της Μάντσεστερ Σίτι.

Το πιο δυνατό παιχνίδι της ημέρας, το πιο εμπορικό, ήταν αυτό που έγινε στο Λονδίνο και ήταν παράσταση για ένα ρόλο. Η Τσέλσι ήταν από την αρχή καλύτερη, ήλεγχε την κατάσταση και στο 27′ άνοιξε το σκορ με τον Νέτο μετά το γύρισμα του Κουκουρέγια. Η Μπαρτσελόνα, από την άλλη πλευρά, δεν μπορούσε να κάνει το παιχνίδι της και στο 44′ έμεινε και με 10 παίκτες καθώς αποβλήθηκε ο Αραούχο με 2η κίτρινη κάρτα.

Έχοντας, πλέον, και το αριθμητικό πλεονέκτημα, οι γηπεδούχοι μπήκαν στο δεύτερο ημίχρονο με στόχο να «κλειδώσουν» τη νίκη και το έκαναν, καθώς στο 55′ ο Εστεβάο με ωραία ενέργεια και δυνατό τελείωμα εκτέλεσε τον Ζοάν Γκαρθία για το 2-0, για να διαμορφωθεί το τελικό 3-0 στο 73′ από τον Ντέλαπ προ κενής εστίας.

Άλωσε την έδρα της Σίτι η Λεβερκούζεν

Το άλλο αποτέλεσμα που ξεχώρισε στα παιχνίδια της Τρίτης (25/11) ήταν η μεγάλη εκτός έδρας νίκη της Λεβερκούζεν επί της Μάντσεστερ Σίτι. Οι Γερμανοί κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ στο 20ο λεπτό με σουτ του Γκριμάλντο εντός περιοχής και στο 54′ ήρθε και το 0-2, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, από την κεφαλιά του Σικ.

Τα υπόλοιπα παιχνίδια

Από εκεί και πέρα, στα υπόλοιπα ματς, η Γιουβέντους με γκολ του Ντέιβιντ στο 91′ πήρε την πρώτη της νίκη με το εκτός έδρας 3-2 επί της Μπόντο Γκλιμτ, η Νάπολι καθάρισε με 2-0 την Καραμπάγκ εντός έδρας, η Ντόρτμουντ υποδέχθηκε και συνέτριψε με 4-0 τη Βιγιαρεάλ, η Μαρσέιγ πήρε το τρίποντο με το 2-1 επί της Νιούκαστλ και το Σλάβια Πράγας – Αθλέτικ Μπιλμπάο έληξε ισόπαλο χωρίς γκολ.

Τα αποτελέσματα της Τρίτης (25/11)

Άγιαξ – Μπενφίκα 0-2

Γαλατασαράι – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 0-1

Μπόντο Γκλιμτ – Γιουβέντους 2-3

Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ 4-0

Τσέλσι – Μπαρτσελόνα 3-0

Μάντσεστερ Σίτι – Λεβερκούζεν 0-2

Μαρσέιγ – Νιούκαστλ 2-1

Νάπολι – Καραμπάγκ 2-0

Σλάβια Πράγας – Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-0