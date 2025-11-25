Με γκολ των Νταλ και Μπαρέιρο η Μπενφίκα νίκησε με 2-0 εκτός έδρας τον Άγιαξ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League, την ίδια ώρα που η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ περνούσε με 1-0 από την έδρα της Γαλατασαράι.

Στο Άμστερνταμ οι Πορτογάλοι μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και άνοιξαν το σκορ μόλις στο 6ο λεπτό με το δυνατό σουτ του Νταλ, με τον Άγιαξ να ανεβάζει την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο και να έχει ευκαιρίες για να ισοφαρίσει.

Ευκαιρίες που δεν έγιναν γκολ όμως, με τη Μπενφίκα να διατηρεί το προβάδισμα και να «κλειδώνει» τη νίκη στο 90′, όταν ο Μπαρέιρο έγραψε το τελικό 0-2 μετά την ωραία κάθετη του Άουρσνες.

Νίκη-έκπληξη η Ουνιόν

Στο άλλο παιχνίδι που έγινε την ίδια ώρα, η Γαλατασαράι υποδέχθηκε την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ και ήταν το φαβορί για τη νίκη, αυτή όμως την πήραν οι φιλοξενούμενοι. Οι δύο ομάδες είχαν από ένα δοκάρι και τελικά το γκολ ήρθε για την Ουνιόν στο 58′ με το ωραίο τελείωμα του Ντέιβιντ. Από εκεί και πέρα, παρά τις προσπάθειες των Τούρκων, οι Βέλγοι κράτησαν το 1-0 και πήραν απρόσμενη νίκη στην Κωνσταντινούπολη.