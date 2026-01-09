Εν αναμονή της περίπτωσης επιστροφής του Κιέζα που μπορεί να προχωρήσει τις τελευταίες ημέρες του Ιανουαρίου -μετά και τις πρώτες επαφές που έγιναν πρόσφατα με τη Λίβερπουλ για να διαπιστωθεί η πιθανότητα δανεισμού του Ιταλού- η Γιουβέντους συνεχίζει να εξετάζει την αγορά για αριστερούς εξτρέμ. Με τη μετάβαση στο 4-2-3-1 που έχει πλέον ολοκληρωθεί από τον Λουτσιάνο Σπαλέτι, το βασικό κενό στο ρόστερ αφορά τον ρόλο του αναπληρωματικού του Γιλντίζ. Στη δεξιά πλευρά και στον άξονα υπάρχουν αρκετές επιλογές, όμως για να δοθεί ανάσα στον Τούρκο μεσοεπιθετικό, δεν υπάρχει εναλλακτική λύση.

Για τον λόγο αυτό, οι άνθρωποι της Γιουβέντους στρέφουν το βλέμμα τους στην Premier League. Τρεις είναι οι παίκτες που παρακολουθούνται πιο στενά, με στόχο να βρεθεί μια ευέλικτη φόρμουλα μεταγραφής, όπως δανεισμός με οψιόν ή υπό όρους υποχρέωση αγοράς.

Πρώτο όνομα στη λίστα είναι ο Κέβιν Σάντε της Μπρέντφορντ. Ο Γερμανός εξτρέμ, γεννημένος το 2004, αγωνίζεται κυρίως αριστερά παρότι είναι δεξιοπόδαρος και φέτος μετρά 6 γκολ και 2 ασίστ. Από την ίδια ομάδα εξετάζεται και ο Μίκελ Ντάμσγκααρντ, πρώην παίκτης της Σαμπντόρια, με μικρότερη επιρροή, αλλά χαμηλότερη χρηματιστηριακή αξία. Τέλος, στη λίστα βρίσκεται και ο Σιμόν Αντίνγκρα της Σάντερλαντ, ένας ταχύς εξτρέμ που θα μπορούσε να δώσει λύσεις ως αλλαγή.