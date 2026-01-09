Στην τελική ευθεία για Ζέλσον

Σε ρυθμούς πρωταθλήματος κινούνται στον Ολυμπιακό αφού το Σάββατο έχουν τον αγώνα με τον Ατρόμητο, παράλληλα όμως τρέχουν και ανανεώσεις συμβολαίων. Ο κόσμος των «ερυθρόλευκων» περιμένει να ακούσει ευχάριστα νέα για τον Ελ Κααμπί, μέχρι να γίνει αυτό όμως στον Πειραιά έχουν προχωρήσει αρκετά τις συζητήσεις με τον Ζέλσον Μαρτίνς. Ο Πορτογάλος είναι χαρούμενος στην Ελλάδα, ο Μεντιλίμπαρ είναι ικανοποιημένος από την απόδοσή του και το θέμα της ανανέωσης του συμβολαίου του έχει μπει στην τελική ευθεία. Σύντομα επομένως θα υπάρχει η οριστική συμφωνία και η συγκεκριμένη υπόθεση θα κλείσει χωρίς εκπλήξεις.

Τα σενάρια για Φορτούνη

Σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά, στον Ολυμπιακό έχουν έτοιμο αριστερό μπακ (Κουιαμπανό) αν πωληθεί ο Μπρούνο και δεν αποκλείεται να ενισχυθούν και σε άλλες θέσεις. Ένα όνομα που πάντα παίζει πάντως για τους «ερυθρόλευους» είναι αυτό του Κώστα Φορτούνη. Ότι θα επιστρέψει το καλοκαίρι το ξέρουν όλοι, είναι δεδομένο. Δεν αποκλείεται, όμως, να έχουμε εξελίξεις και νωρίτερα. Μπορεί καμία από τις δύο πλευρές να μην πιέζει καταστάσεις, υπό προϋποθέσεις όμως θα μπορούσε να τεθεί θέμα επιστροφής του και άμεσα, εντός του Ιανουαρίου. Δεν είναι το πιο πιθανό σενάριο, δεν είναι και απίθανο όμως. Θα εξαρτηθεί από το αν θα έχουμε κάποια αποχώρηση-έκπληξη από τους Πειραιώτες.

Μεταγραφή πριν το Καραϊσκάκη

Σε πρώτο πλάνο έχει έρθει για τον ΠΑΟΚ το θέμα του κεντρικού αμυντικού που ψάχνει, με τον Ντρκούσιτς της Ζενίτ να είναι στο προσκήνιο. Αυτός είναι ο στόχος των «ασπρόμαυρων» και θα προσπαθήσουν να πείσουν τους Ρώσους να πουν το «ναι». Και το θέλουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα αυτό το «ναι». Στον ΠΑΟΚ θέλουν να κλείσουν τη μεταγραφή του κεντρικού αμυντικού πριν τον αγώνα κυπέλλου με τον Ολυμπιακό γιατί θέλουν να αποφύγουν την έντονη γκρίνια αν το ματς στραβώσει. Κακά τα ψέματα, κανείς οπαδός δεν έχει ενθουσιαστεί με τη μεταγραφή του Γερεμέγεφ, οπότε αν δεν έχει αποκτηθεί στόπερ μέχρι τον προημιτελικό του κυπέλλου και εκεί προκύψει αποκλεισμός, η γκρίνια θα είναι πολύ μεγάλη.

Έλληνας διαιτητής ή ξένος στο κύπελλο;

Αφού αναφέρθηκα στον αγώνα κυπέλλου ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, να θέσω και ένα ερώτημα: Θα γίνει σίγουρα με Έλληνα διαιτητή όπως έχει ξεκαθαρίσει η ΕΠΟ εδώ και καιρό; Στην ομοσπονδία, άρα και στην ΚΕΔ, το έχουν αποφασίσει αυτό και έχουν ξεκαθαρίσει πως δεν θα αλλάξουν άποψη, τίποτα όμως δεν θα πρέπει να αποκλειστεί. Ας δούμε πρώτα τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο στους αγώνες πρωταθλήματος, ποιο θα είναι το κλίμα μετά το τέλος της αγωνιστικής και θα δούμε αν θα είναι όντως Έλληνας ο διαιτητής ή θα έχουμε έκπληξη της τελευταίας στιγμής.

Προτάσεις για Πιερό

Στην ΑΕΚ δεν βιάζονται για το θέμα του χαφ που θέλουν να αποκτήσουν, θέλουν όμως να βιαστούν με τις αποχωρήσεις των παικτών που δεν υπολογίζονται. Για τον Γιόνσον και τον Οντουμπάτζο δεν υπάρχει κάτι προς το παρόν, για τον Πιερό όμως υπάρχουν προτάσεις από την Τουρκία και πλέον οι «κιτρινόμαυροι» θα πρέπει να αποφασίσουν τι θέλουν να κάνουν. Να τον πουλήσουν ή να τον δανείσουν; Ο παίκτης πάντως δεν αναμένεται να κάνει τον δύσκολο αφού μετά τη μεταγραφή του Βάργκα κατάλαβε ότι δεν έχει μέλλον στην Ένωση και θα πρέπει να ετοιμαστεί για την επόμενη ομάδα του.

Καίγεται για αποτέλεσμα ο Καρυπίδης

Στον Άρη, τέλος, περιμένουν πώς και πώς το παιχνίδι με την ΑΕΚ, με τον Καρυπίδη να θέλει σαν τρελός το θετικό αποτέλεσμα. Την ώρα που ο Χιμένεθ περιμένει από τη διοίκηση να ολοκληρώσει όσο το δυνατόν πιο σύντομα τις μεταγραφές που έχει ζητήσει, ο επικεφαλής της ΠΑΕ περιμένει με ανυπομονησία ένα καλό αποτέλεσμα κόντρα στην πρωτοπόρο. Και θα το κάνει ξεκάθαρο και στην ομάδα, στην οποία θα μιλήσει πριν τον αγώνα με τον «δικέφαλο αετό». Για τον Καρυπίδη είναι πολύ σημαντικό αυτό το παιχνίδι για διάφορους λόγους και ελπίζει όλα να πάνε καλά για την ομάδα του.