Η «Wednesday» βρήκε επιτέλους τη θεία της, Οφέλια, καθώς η Εύα Γκριν εντάσσεται στον 3ο κύκλο της δημοφιλούς σκοτεινής κωμωδίας του Netflix ως κανονικό μέλος του καστ.

Ο χαρακτήρας παρουσιάστηκε ελάχιστα στο φινάλε του 2ου κύκλου, που έδειχνε την πίσω όψη του κεφαλιού της Οφέλιας. Η επιλογή της Γκριν («Καζίνο Ρουαγιάλ») διαλύει τις φήμες που ήθελαν τη Lady Gaga στον ρόλο, ως Ρόζαλιν Ρόττγουντ, πιθανή Οφέλια.

Η Οφέλια Φραμπ είναι η αδερφή της Μόρτισια Άνταμς, που υποδύεται η Κάθριν-Ζέτα Τζόουνς. Βρισκόταν στο Γουίλοου Χιλ με εντολή της μητέρας τους, Χέστερ Φραμπ (Τζοάννα Λάμλεϊ), πριν δραπετεύσει από το ψυχιατρικό νοσοκομείο. Στο τέλος του 2ου κύκλου, η Wednesday (Τζένα Ορτέγκα) διαβάζει το ημερολόγιο της Οφέλιας, που της παρέδωσε η Μόρτισια, και βλέπει ένα όραμα γυναίκας με μακριά ξανθά μαλλιά και στεφάνι από λουλούδια. Το όραμα σκοτεινιάζει όταν αποκαλύπτεται ότι η Οφέλια κρατείται σε κελί της έπαυλης της Χέστερ, φορώντας κόκκινο φόρεμα και γράφοντας στον τοίχο με αίμα: «Η Wednesday πρέπει να πεθάνει».

«Είμαι ενθουσιασμένη που θα συμμετάσχω στον απελπιστικά διεστραμμένο κόσμο της Wednesday ως θεία Οφέλια», δήλωσε η Γκριν. «Αυτό το σόου είναι ένας απολαυστικά σκοτεινός και πνευματώδης κόσμος και ανυπομονώ να προσθέσω τη δική μου δόση τρέλας στην οικογένεια Άνταμς».

Η «Wednesday» είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Netflix, με τον 1ο κύκλο να κατατάσσεται στην κορυφή του παγκόσμιου τηλεοπτικού πίνακα. Η σειρά, βασισμένη στους χαρακτήρες του Τσαρλς Άνταμς, διαθέτει επίσης στο καστ τις Έμμα Μάιερς, Χάντερ Ντούχαν, Τζόι Σάντεϊ, Μούσα Μουστάφα, Τζόρτζι Φάρμερ, Άιζακ Ορντόνιες, Μπίλι Πάιπερ, Λουγάντα Ουνάτι Λιούις-Νυάβο, Βίκτορ Ντορομπάντου, Έβι Τέμπλτον, Λουίς Γκουζμάν και Φρεντ Άρμισεν.