Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε μία ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία όμως κατάφερε να παγιδεύσει τους απατεώνες ώστε να συλληφθούν από την ΕΛ.ΑΣ.

Όπως μετέδωσε το πρωί της Τρίτης 25/11 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» η ηλικιωμένη δέχτηκε τηλεφώνημα από τα μέλη της σπείρας, τα οποία υποδύονταν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και της ανέφεραν ότι το σπίτι της έχει ραδιενέργεια.

Οι απατεώνες ζήτησαν από τη γυναίκα να τυλίξει χρήματα και κοσμήματα σε αλουμινόχαρτο και να τα αφήσει έξω από κάδο.

Η ηλικιωμένη άμεσα ενημέρωσε τις Αρχές, οι οποίες την συμβούλεψαν να πράξει όπως την είπαν.

Οι αστυνομικοί οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο συνέλαβαν τους τέσσερις απατεώνες και στη συνέχεια οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη.